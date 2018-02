L'Université de Montpellier ouvre ce lundi une salle spéciale pour former les étudiants et les professionnels à l'usage des technologies numériques dentaires.

Montpellier, France

Fini les moulages en plâtre ! Aujourd'hui les couronnes dentaires sont réalisées en une heure à l'aide de scanner et de tablettes tactiles. Les soins dentaires s'aident de plus en plus des nouvelles technologies, mais il faut bien apprendre aux étudiants à les utiliser. C'est pour cela que l'Université de Montpellier inaugure ce lundi une salle dédiée à l'apprentissage des outils numériques pour les soins dentaires.

La salle de travail est mise à disposition des étudiants en formation, mais aussi des professionnels déjà en activité.

Outil de formation

Cette plateforme de travail est le fruit d'une association entre la faculté d'odontologie de l'université de Montpellier, et l'entreprise Lyra, spécialisée dans le numérique appliqué aux soins dentaires.

"C'est important pour les étudiants d'apprendre à maîtriser ces outils numériques dès maintenant, explique Olivier Rembry, directeur de l'entreprise Lyra. Ces technologies existent déjà dans certains cabinets, ils risqueraient d'être en décalage à la fin de leurs études."

Au cœur du dispositif, un petit scanner en forme de pistolet placé à l'intérieur de la bouche permet de réaliser une empreinte dentaire numérique en trois dimensions. A l'aide d'une tablette tactile, le dentiste n'a plus qu'à dessiner la prothèse puis à la fabriquer au sein de son cabinet.

L'ensemble de la procédure jusqu'à la pose est réalisable en une heure. "Dans dix ans, il n'y aura plus que des dentaires empreintes numériques", s'enthousiasme Olivier Rembry.

En dehors des périodes d'enseignements, la salle sera ouverte aux chercheurs et professionnels de la toute la France. Des formations seront organisées chaque mois à destination des professionnels en activité.

Un scanner réalise des empreintes dentaires en quelques secondes - Lyra