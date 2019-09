Une salle pour un accouchement "plus naturel" à la clinique de Guilherand-Granges

La maternité de l'Hôpital Privé Drôme Ardèche inaugure ce jeudi une salle d'accouchement physiologique. De plus en plus de femmes enceintes veulent pouvoir se réapproprier leur accouchement, loin du "tout médical".

Guilherand-Granges, France

La maternité de la clinique de Guilherand-Granges, en Ardèche, à côté de Valence, propose à son tour une salle d'accouchement physiologique. L'idée est de permettre aux femmes enceintes de vivre un accouchement plus naturel.

La clinique Pasteur, à Guilherand-Granges a aménagé une salle d'accouchement physiologique. © Radio France - Florence Gotschaux

Une baignoire balnéo à la maternité

Dans cette salle on trouve par exemple un canapé, une liane de suspension, un ballon, et une baignoire type balnéo. Pendant le travail, la femme peut s'y plonger. "L'eau à 36-37° va lui permettre de se détendre. La dilatation du col de l'utérus va se faire plus rapidement" explique la responsable de la maternité, Sylvaine Montariol.

La responsable de la maternité, Sylvaine Montariol, présente la salle d'accouchement physiologique et ses couleurs agréables. © Radio France - Florence Gotschaux

La sage-femme ajoute "_C'est un peu comme un accouchement chez soi, la sécurité médicale en plus_... tout en laissant une autonomie au couple".

Cette baignoire n'est pas une baignoire comme les autres : jets massants, lumières variables, et même possibilité d'y diffuser de la musique relaxante ou sa propre playlist. Tout est fait pour faire oublier aux futurs parents qu'ils sont dans un hôpital.

La clinique Pasteur, à Guilherand-Granges a aménagé une salle d'accouchement physiologique équipée d'une baignoire. © Radio France - Florence Gotschaux

Elodie a déjà pu utiliser cette salle physiologique. Elle a été la première, en donnant naissance à un petit Maël, la semaine dernière. "Mon accouchement a été déclenché, donc j'étais allongée sur un lit avec des perfusions. Pouvoir nous rendre dans cette salle avec mon conjoint, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a permis de nous détendre, et de reprendre le travail ensuite, en oubliant tout le stress qu'on avait eu avant". Mathieu confirme : il a eu le sentiment d'un moment hors du temps. "Comme dans une bulle", confie le couple.

Un accouchement le plus naturel possible

L'accouchement le moins médicalisé possible est une demande des futurs parents. De plus en plus répandue. Les maternités ne s'y trompent pas : les hôpitaux d'Aubenas, et de Montélimar disposent déjà ce genre de salle d'accouchement physiologique. La maternité de Romans, une fois rouverte, fin septembre, en proposera une elle aussi.

Baignoire, ballon, liane de suspension : tout est fait pour faire oublier aux futurs parents qu'ils sont dans un hôpital. © Radio France - Florence Gotschaux

La clinique Pasteur de Guilherand-Granges entre dans la danse. En 2018, l'Hôpital privé Drôme Ardèche avait réalisé 943 naissances.