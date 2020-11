Covid-19 : à l’hôpital de Valenciennes, le temps nécessaire de la rééducation au service de soins de suite

Au premier étage, le SSR a été transformé en unité COVID avec 15 lits disponibles, essentiellement des personnes âgées.

Dans la chambre 127, Sabine, une quinquagénaire originaire de Somain vient d'arriver, l'agent des services hospitaliers ne sait même plus combien de temps elle est restée en réanimation, elle a du mal à se remettre.

On se sent fatigué, il faut réapprendre à marcher...on se sent diminué, par exemple je croyais que j'avais 57 ans, mais en fait j'ai 56 ans, tout s'est mélangé