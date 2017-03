Une semaine de mobilisation pour trouver des donneurs de moelle osseuse dans le Grand Est

L’agence de la biomédecine recherche actuellement des donneurs de moelle osseuse. Objectif : trouver 1550 donneurs dans le Grand Est d’ici la fin de l’année. Le docteur Bach-Nga Pham, chef du laboratoire d’immunologie au CHU de Reims était l’invitée de France Bleu Champagne Ardenne ce mardi.

Avant toute chose, il ne faut pas confondre don de moelle osseuse et don de moelle épinière. Un don de moelle osseuse n’est pas douloureux pour le donneur. "On ne pique absolument pas dans le dos, il n’y a aucun risque à ce niveau-là. C’est vraiment une idée fausse qu’il faut arrêter. Faire un don de moelle osseuse c’est vraiment sauver des vies humaines puisque lorsqu’on demande à faire un don de moelle osseuse cela veut dire qu’on n’a plus d’autres alternatives pour les patients. C’est quelque chose d’important, c’est vraiment un engagement à long terme" explique le docteur Bach-Nga Pham. Les dons de moelle osseuse sont ensuite utilisés pour aider des personnes qui souffrent de maladie du sang, comme les leucémies par exemple.

Devenir donneur volontaire de moelle osseuse

Pour devenir donneur de moelle osseuse, rien de plus facile _"en vous renseignant sur le site internet de l’agence de la biomédecine. Vous y trouverez des formulaires et surtout l’indication pour savoir où aller vous renseigner. Dans la région vous pouvez aller au CHU de Reims, au laboratoire d’immunologie"_ dit Bach-Nga Pham.

"Il faut vraiment susciter l’envie de devenir donneur volontaire de moelle osseuse. Les personnes qui ne peuvent pas donner sont celles qui ont des problèmes de santé. Il faut avoir plus de 18 ans et on inscrit des donneurs jusqu’à 50 ans. Mais près de 80% des personnes qui viennent s’inscrire sont gardées dans le registre national des donneurs de moelle osseuse. C’est à nous en tant que médecin de déterminer si il n’y a pas un risque soit pour le donneur, soit pour le patient" précise le docteur Pham.

Une chance sur un million d’être compatible avec un malade

Selon les chiffres de l’agence de la biomédecine, l’an dernier sur les 260 personnes inscrites sur le registre des nouveaux donneurs potentiels en Champagne Ardenne, seulement quatre d’entre elles ont pu réellement faire un don de moelle osseuse. "Chaque personne a une sorte de carte d’identité biologique et à cause de cette caractéristique biologique nous sommes tous pratiquement différents les uns des autres, c’est pour cela qu’il faut un fichier avec un maximum de donneurs pour que l’on puisse trouver les donneurs compatibles. On a une chance sur un million" de trouver un donneur compatible avec un malade dit le docteur Bach-Nga Pham.

Les donneurs hommes sont particulièrement recherchés

En, France, les hommes ne représentent que 35% des donneurs de moelle osseuse inscrits sur le registre national. Voilà pourquoi ils sont plus recherchés que les autres donneurs. "Les statistiques ont montré que lorsque l'on a des donneurs volontaires de moelle hommes et surtout des hommes jeunes, les greffes de moelle osseuse étaient mieux tolérées et donc il y a plus de chance pour les patients. Ceci dit, nous acceptons aussi les jeunes femmes et tous les volontaires" précise le docteur Pham.