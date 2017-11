Une semaine pour la sécurité des patients à l'hôpital de Tours

Toute cette semaine, le CHRU de Tours se mobilise pour sensibiliser les personnels de santé et les usagers sur à la sécurité des patients à l’hôpital : il s'agit d'une campagne annuelle à l'initiative du ministère de la santé pour expliquer les bons gestes qui peuvent éviter des accidents.

Sans se rendre compte réellement, le risque pour un malade hospitalisé peut se trouver partout : dans sa chambre, ou lors d'une perfusion ou même encore dans les mains des personnels soignants si elles ne sont pas correctement nettoyées.

Dans le hall de l’hôpital Bretonneau usagers et personnels de santé ont donc 3 stands à leur disposition pour se former et s'informer : l'un concerne le personnel soignant sur les procédures de perfusion, et les 2 autres sont plus grand public : la reconstitution de la chambre d'un patient et la propreté des mains.

La chambre du patient est reconstituée à l'identique d'une vraie chambre d’hôpital et il faut retrouver 7 erreurs à ne pas commettre lorsqu'on prend en charge un malade : de la tenue de l'infirmière, aux dossiers déposés sur la table d'appoint en passant par la table de chevet et le pilulier.

Sur le stand suivant, on se lave les mains avec un gel hydroalcoolique comme les personnels de santé et on les passe sous une lumière bleue et on s'aperçoit que l'on a oublié certaines zones, des tâches noires apparaissent sur les mains et les doigts. Elisabeth Pinson est cadre de santé et dit-elle "si la consommation de gel hydroalcoolique a très bien progressé, c'est la gestuelle dans le nettoyage des mains qui pose encore problème".

Chaque année, en France, ce sont 4.200 personnes qui décèdent suite à une infection nosocomiale en milieu hospitalier.