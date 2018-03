Les deux établissements se rapprochent. Le directeur du CHU sera désormais celui de l’hôpital roannais. Et le but pour Roanne c’est d’attirer plus facilement des médecins hospitaliers.

Roanne, France

Le mariage entre l'hôpital de Roanne et le CHU de Saint-Étienne est tout proche. Alors que l'actuel directeur de l'hôpital roannais Dominique Huet va partir à la retraite le 10 avril (il était en poste depuis 2015 ), le conseil de surveillance de l'établissement a décidé de se rapprocher du CHU de Saint-Étienne. Une décision des professionnels de santé eux-mêmes. Mickael Galli directeur du CHU stéphanois sera donc aussi, dès le mois prochain, le directeur de l'hôpital roannais. Il sera représenté sur place par un directeur de site Clément Caillaux qui prend le poste en intérim pour les six mois à venir (un poste et une fonction qui seront amenées à s'inscrire dans la durée).

Attirer des jeunes médecins

Ce rapprochement est bien un mariage et non pas une fusion car seule la direction est commune. L’établissement de Roanne va donc garder son propre conseil de surveillance. Une manière pour l'hôpital roannais de répondre au problème de l'attractivité médicale. Car attirer des médecins, des jeunes praticiens, c'est bien le problème principal de l'hôpital de Roanne. Et en se rapprochant d'un centre hospitalier universitaire l'actuel directeur Dominique Huet espère répondre à ce problème. Et le nouveau directeur de Roanne et patron du CHU Mickaël Galy insiste : "ce n'est pas l'ARS qui a téléguidé ce projet."

Concertation

Yves Nicolin est le président du conseil de surveillance et c'est lui qui a acté ce rapprochement. _"C’est une bonne solution de collaboration. Il va permettre à l’hopital de Roanne de bénéficier du « U » de CHU et donc de l’université de Saint-Étienne. " Un projet monté dans la concertation. Selon le Docteur Mirlicourtois, président du conseil médical d’établissement le dialogue a été "remarquable, transparent et interactif_. " Ce rapprochement a été validé "à l’unanimité en conseil de surveillance".