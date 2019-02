Une soirée de concerts en Mayenne pour aider la petite Lylwenn

Les parents de Lylwenn, trois ans, organise une grande soirée de concerts à Bonchamps pour récolter 3 000 euros. Leur but : payer un stage de rééducation pour leur petite fille handicapée en Pologne.

Bonchamp-lès-Laval, France

Lylwenn a tout juste trois ans. "Elle ne parle pas, ne marche pas, elle a du mal à s’asseoir, elle n'arrive pas à faire des gestes simples comme tenir une poupée ou un nounours" raconte son papa, Sylvain Le Goff. Aucun médecin du Grand-Ouest n'a encore découvert de quelle maladie souffre cet enfant. En attendant, ces parents veulent en faire plus, pour son développement.

"Elle n'arrive pas à faire des gestes simples comme tenir une poupée ou un nounours." - Sylvain Le Goff, le papa de Lylwenn.

La famille de Lylwenn réunit à la Fabrique de Bonchamps. © Radio France - Valentine Letesse

Lylwenn a besoin de vous !

Les parents de la petite fille, Aurélie et Sylvain montent depuis quatre mois une grande soirée de concerts ce samedi 9 février au soir à la Fabrique de Bonchamps. Le but : financer un stage de rééducation à Lylwenn en Pologne. "C'est quelque chose qui n'est pas reconnu en France, c'est pour ça qu'il n'y a pas de centre de ce genre chez nous. Pourtant ils existent au Canada, en Espagne, aux États-Unis, etc..." explique le papa de l'enfant.

"On ne sait pas trop en fait ce qu'elle a. [...] Il n'y a toujours aucun nom à mettre sur sa pathologie." - Sylvain Le Goff, le papa de Lylwenn.

Pour emmener Lylwenn dans ce centre en juillet en Pologne, le couple mayennais a besoin de 3 000€. Sylvain, gérant d'une auto-école et musicien dans le groupe Bad Boy Boogie espère récolter suffisamment d'argent avec cette grande soirée de concerts.

Le programme :

Ouverture des portes de la Fabrique de Bonchamps à 19 heures. Entrée 5€.

Les artistes de cette soirée : Pauline Dezon et le big bang Sud-Mayenne (jazz), le groupe rennais Frakture (pop rock), Bad Boy Boogie et leurs reprises d'ACDC (hard rock).