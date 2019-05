Une start-up caennaise développe un médicament pour résorber l'AVC hémorragique

Caen, France

L'accident vasculaire cérébrale hémorragique est la forme d'AVC la plus sévère. On recense 40 000 cas en France par an. La moitié des victimes meurent dans le mois qui suit, une sur quatre est victime d'un handicap lourd et devient dépendant. Aucun médicament pour traiter cette pathologie n'existe dans le monde. Enfin jusqu'à aujourd'hui.

L'entreprise en biotechnologie Op2Lysis, installée notamment au centre Cyceron à Caen Côte de Nacre, a développé une molécule dont les propriétés permettent de résorber rapidement le caillot sanguin responsable de l'AVC hémorragique afin d'en réduire les effets néfastes sur le cerveau. Ce traitement médicamenteux, pour l'instant baptisé O2L-001, permettrait aux chirurgiens de l'injecté de façon très localisé avant de retirer quelques heures après le sang de nouveau liquéfié via un cathéter (voir animation ci-dessous).

20 millions d'euros pour passer aux tests cliniques

Co-fondée par Jérôme Parcq, docteur en neurosciences, et Christophe Gaudin, docteur en médecine, Op2Lysis cherche 20 millions d'euros pour passer à la prochaine phase concernant le développement de son médicament. Pour cela, la start-up doit procéder à différents tests respectant les normes des agences de santé avant d'entamer des essais cliniques sur des patients. Une étape onéreuse. L'objectif de l'entreprise caennaise est d'entamer les essais en 2021, avant un enregistrement accéléré du produit espéré en 2023.