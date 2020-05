Une start-up de Montpellier détecte le coronavirus dans les eaux usées pour suivre l'évolution de l'épidémie

La start-up de Montpellier IAGE est spécialiste de l'analyse biologique environnementale. Elle expérimente un procédé, la PCR digitale plus sensible que les méthodes classiques, qui permet de détecter des résidus de coronavirus dans les eaux usées. IAGE est mandatée par le Syndicat mixte du bassin de Thau.

Prenons l'exemple d'une personne qui a contracté le Covid-19. "Une fois infectée, cette personne accumule du virus qu'elle élimine en allant aux toilettes" explique Franz Durandet prèsident de IAGE. En analysant ces eaux, la start-up sait retrouver la trace de fragments de virus, en l'occurrence de l'ARN, quatre jours en moyenne avant l'apparition des premiers symptômes chez la personne malade.

Un indicateur de la présence du virus dans la population

À plus grand échelle, imaginons un prélèvement réalisé, aujourd'hui par exemple, dans les eaux usées d'un secteur précis et qui servira de référence. Si dans les prochaines semaines, les analyses montrent une concentration de virus en augmentation sensible, il sera possible d'anticiper un rebond de l'épidémie pour mieux s'y préparer. Si au contraire, le niveau baisse, ce sera un très bon signe.

Dans un cas comme dans l'autre, ce sont des informations qui pourraient se révéler extrêmement précieuses pour décider des mesures à prendre.