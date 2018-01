Reims, France

Adnan El Bakri, le fondateur et président de la Start'up rémoise InnovSanté n'est pas peu fier. Son innovation, le Pass'care, passeport de santé numérique a remporté un vif succès au Consumer Electric Show (CES) de Las Vegas, le plus grand salon international des innovations technologiques qui avait lieu du 8 au 12 janvier. "Au début, avec notre équipe, on y croyait pas et puis finalement, on a suscité un vif intérêt".

Interview d'Adnan El Bakri, fondateur d'InnovSanté Copier

Ce Pass'care ressemble à n'importe quelle carte de fidélité, et il contient l'intégralité de votre dossier médical: vos derniers résultats de prise de sang, vos éventuelles allergies, les opérations chirurgicales que vous avez subies. Tout cela consultable, via un logiciel informatique, par l'ensemble des professionnels de santé. "C'est le patient qui est au centre de son dossier médical" affirme Adnan El Bakri, fondateur d'InnovSanté, la start'up qui a mis au point ce passeport de santé connecté . Autre avantage: "le pass'care est utilisable à l'étranger, et se déplace avec vous".

Voilà à quoi ressemble le PassCare, le passeport numérique de santé © Radio France - Annelaure Labalette

Le pass'care a été testé l'année dernière par la mutuelle Hélium sur près de 3000 assurés rémois. 15% des assurés ont joué le jeu en remplissant leur dossier de santé numérique et les résultats sont très positifs d'après Adnan El Bakri :"Les patients ont trouvé l'outil pratique surtout en ce qui concerne la consultation par les différents professionnels de santé d'ailleurs, nous sommes en train de préparer avec le PDG de la mutuelle Hélium, la seconde phase de notre projet, il s'agira d'un événement national consacré à la e-santé et organisé à Reims et nous l'annoncerons au mois de mars ."

En 2018, la start'up rémoise a aussi un challenge: distribuer 10.000 cartes Pass'care et même plus comme le confirme Adnan El Bakri "pour moi, l'idéal serait que chaque Français possède son passeport numérique de santé et ce , gratuitement, même si pour l'instant on est obligés de se lancer dans une démarche commerciale"

Le fondateur d'InnovSanté , Adnan El Bakri qui vous fait un cadeau. Vous trouverez un indice en réécoutant l'interview ci dessus.