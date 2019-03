Une stèle installée à l'hôpital du Blanc pour dénoncer la fermeture de plusieurs maternités en France

Le Blanc, France

Depuis ce vendredi 22 mars et jusqu'à ce dimanche 24 mars, les "Etats généraux" des maternités en colère ont lieu au Blanc. Seize collectifs de défense de maternités, de toute la France (Drôme, Eure, Jura, etc), ont fait le déplacement pour des débats et des ateliers.

Pour cette deuxième journée, ce samedi 23 mars, les différents collectifs ont exposé leurs idées d'actions pour poursuivre le mouvement, et ensemble. Continuer les actions médiatiques, militer auprès des députés pour garder des hôpitaux complets, etc.

Toutes les idées collectées durant ces "Etats généraux" seront retranscrites dans un manifeste. © Radio France - Aurore Richard

Les collectifs ont tenu à terminer cette journée avec une action symbolique. Une trentaine de "servantes écarlates" ont donc défilé. Le collectif "cpasdemainlaveille" a déjà utilisé ce procédé lors de précédentes manifestations pour la défense de la maternité du Blanc. Cette fois, ces "servantes écarlates" sont parties du Moulin de la Filature, où se tiennent les "Etats généraux.

Les #servantesécarlates partent du moulin de la filature et se dirigent vers l’#hôpital du #blancpic.twitter.com/1opVcrhOjO — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 23, 2019

Elles ont rejoint la cour de l'hôpital où une stèle a été installée. Laure a dévoilé un message apposé dessus : "A nos territoires abandonnés, aux enfants qui ne naîtront pas, à ceux et celles qui ne survivront pas, à notre système de santé condamné pour les économies de la France".

La ministre de la Santé est jugée "responsable" de toutes ces fermetures

Cette stèle représente les maternités fermées ou menacées sur l'ensemble du territoire, tout comme les enfants et les mères, que ces collectifs de défense, estiment en danger. "Mon premier enfant est né au Blanc, il n'y avait pas toutes ces inquiétudes. Aujourd'hui, je suis enceinte et je ne sais pas où mon deuxième enfant va naître. J'espère dans une maternité mais c'est une inquiétude supplémentaire", explique Laure.

Laure s'inquiète de savoir où son deuxième enfant va naître, elle espère dans une maternité. © Radio France - Aurore Richard

Sur cette stèle est également inscrit : "Creil", "Vire", "Sarlat", etc. Ce sont des maternités fermées ou qui pourraient bientôt l'être. Pour Antoine, la principale responsable, c'est la ministre de la Santé, Agnès Buzyn. C'est pour cela que "Buzyn m'a tuée" est écrit sur une immense banderole ainsi que sur des dizaines d'autres, plus petites, distribuées aux personnes présentes.

Une stèle a été installée dans la cour de l’ #hôpital du #Blanc au nom de plusieurs #maternités fermées en #Francepic.twitter.com/oX1WeybIyM — France Bleu Berry (@FB_Berry) March 23, 2019

Même sentiment pour Thomas Drouet, de Force Ouvrière dans l'Eure en Normandie. Il est présent ce samedi car la maternité de Bernay a officiellement fermé le 11 mars dernier. "Au bout d'un an de combat repris par les élus, la population, les commerçants, cela n'a pas empêché le choix de Mme Buzyn d'annoncer la fermeture de la maternité. Il faut donc qu'on nationalise toutes nos actions et le gouvernement sera obligé de faire marche arrière", estime-t-il. Les collectifs ont donc déjà prévu un nouveau rendez-vous fin avril.