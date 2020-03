Une suite parentale pour chouchouter les nouveaux parents à la maternité de Cambrai

Raphael et ses parents Justine et Jonathan qui profitent d'un lit double et d'un espace salon

Tout au fond du couloir de la petite maternité, un panneau suite parentale, à l'intérieur Justine et Jonathan tranquillement installés sur un lit double médicalisé en attendant le réveil de leur petit Raphael né l'avant veille. Le papa qui avait connu le lit d'appoint pour la naissance de son premier fils apprécie cette nouveauté

C'était très dur sur les lits d'appoint, mal au dos le lendemain, là c'est beaucoup plus confortable

L'espace salon de la suite parentale © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le lit double médicalisé permet de renforcer les liens du nouveau trio, parents-bébé explique le Dr Hassan Alrayes, chef de service.

Une ambiance comme à la maison

Dans la chambre de 22m2 on trouve aussi un coin salon avec 2 fauteuils, et une petite table, une déco cosy avec des coussins sur le rebord de fenêtre, une bouilloire pour se préparer un thé ou un café. Un espace bébé pour laver et changer le nourrisson. Et tous les matins, le couple peut profiter d'une corbeille de fruits et de gâteaux.

Justine est ravie de cette ambiance

C'est mieux, on sent le papa plus investi, et comme après l'accouchement on n'est pas très bien émotionnellement, ça aide d'être comme chez soi, on se sent moins hospitalisée

Une télé et une déco cosy © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

La maternité propose aussi pour les parents qui le souhaitent un lit bébé ou enfant pour les grands frères et grandes sœurs, pour ne pas briser l'unité familiale.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Un service digne des grandes maternités explique Valérie Morez, la cadre supérieure de santé qui ajoute que le service s'adapte aux tendances actuelles pour coocooner au maximum les futurs parents, comme le self service qui vient d'ouvrir pour le petit déjeuner, pour que les mamans puissent aller se restaurer quand elles le souhaitent et pas très tôt le matin, alors que leur bébé a passé une nuit compliquée.

Un service facturé 40 euros la nuit, l'objectif n'est pas lucratif assure la cadre de santé qui rappelle que dans les structures privées ce genre de chambre peut atteindre les 170 euros par nuit.

La suite peut être remboursée par certaines mutuelles, et ça peut aussi être une idée cadeau à ajouter à la liste de naissance.