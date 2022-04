La maternité de la clinique Pasteur à Guilherand-Granges est sous l'émoi depuis plusieurs jours. Une sage-femme a tenté de mettre fin à ses jours lundi 4 avril sur son lieu de travail. Un drame qui se rajoute à un climat social tendu : six sages-femmes ont donné leur démission.

Tentative de suicide et démissions en série : que se passe-t-il à la maternité de Guilherand-Granges ?

La maternité de Guilherand-Granges connaît un climat social tendu. Six sages-femmes sur les seize dans le service ont donné leur démission. Selon les informations de France Bleu Drôme Ardèche, l'émoi s'est amplifié récemment après la tentative de suicide d'une sage-femme lors de sa garde. Elle a tenté de sauter du 4ème étage de la clinique.

Une tentative de suicide et six démissions

Après avoir suivi un mouvement de grève national pendant des semaines, la lassitude a gagné les sages-femmes de la clinique Pasteur à Guilherand-Granges. Elles réclamaient des hausses de salaires et des recrutements qui ne sont jamais arrivés. "Il n'y a eu aucun échange constructif et aucune négociation possible avec la direction qui est restée totalement hermétique. Elle ne prend pas du tout en compte les difficultés des équipes de cette maternité", explique Caroline Combot, secrétaire générale de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes (ONSSF). Éric Folacci, le directeur de l'établissement, reconnaît ne pas avoir pu accéder à leurs demandes spécifiques : "Je n'en ai pas les moyens". Mais il met en avant la prime gouvernementale Ségur que les sages-femmes ont pu toucher : 500 euros nets par mois.

À ce climat social "extrêmement préoccupant" selon les syndicats, s'ajoute un drame qu'a vécu l'équipe. Une sage-femme a tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail le lundi 4 avril lors de sa garde du matin. Cette femme a été rattrapée in extremis par des collègues et est désormais suivie médicalement. "Vous imaginez bien le choc de l'équipe. C'est un traumatisme pour tout le monde, réagit Caroline Combot. Il semble que ce soit directement en lien avec sa situation professionnelle". Le directeur réfute totalement. "Cela n'a aucun rapport. Cela a trait à une situation personnelle de la salariée. Je suis en lien avec la médecine du travail et je peux vous garantir qu'il n'y a aucun lien", assure Éric Folacci.

Quelle est la finalité ? Est-ce que la direction souhaite la fermeture de l'établissement ? - Caroline Combot

Malgré l'émoi provoqué, le travail a repris. Mais pour combien de temps ? Ce mercredi 13 avril, la direction s'est entretenue avec des sages-femmes démissionnaires. Elles ont déposé leur préavis au mois de mars. Une d'entre elle est déjà partie, les autres quitteront l'établissement au mois de mai. La psychologue de la clinique a elle aussi donné sa démission. "Quelle est la finalité ? s'interroge la représentante syndicale. Est-ce que la direction souhaite la fermeture de l'établissement ? Cela crée une inquiétude."

Un courrier a été rédigé avec pour destinataires : la direction de l'établissement, l'Agence régionale de santé ou la Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France.

Éric Folacci, le directeur de la clinique Pasteur, l'admet : "Il y aura une situation tendue mais nous avons fait appel à un cabinet de recrutement. On s'appuie sur le groupe Ramsay (ndlr : le groupe dont fait partie l'établissement), sur le réseau local". Le secteur est particulièrement tendu face au manque de personnes formées. Les salaires dans le privé sont par ailleurs environ 25% inférieurs à ceux du public. L'Agence régionale de santé, succinctement, affirme qu'elle prendra "les mesures nécessaires pour organiser les prises en charge en lien avec les établissements voisins" si la maternité ne pouvait plus assurer son activité.