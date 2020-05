Une trentaine de cas de coronavirus dans un Ehpad à Nîmes

L'Ehpad Lumière et Paix confirme ce jeudi soir que 25 pensionnaires et 7 soignants ont été testés positifs au covid-19.

Comme révélé par nos confrères de Midi Libre ce mercredi, l'Ehpad "Lumière et Paix", à Nîmes, 25 résidents et 7 salariés de l'établissement ont contracté le coronavirus. Il n'y a heureusement aucun décès. Les tests ont été effectués au début du mois. L'Ehpad est une maison protestante affiliée à La Société Protestante des Amis des Pauvres de Nîmes (SPAP). "Comme suite au dépistage d’un résident asymptomatique lors d’une hospitalisation, nous avons procédé immédiatement à un dépistage de l’ensemble des résidents et des salariés de l’établissement en conformité avec la stratégie régionale de l’ARS Occitanie", explique la direction de l'établissement dans un communiqué ce jeudi.

L'Ehpad renouvelle désormais ces tests. "Actuellement, les résidents et les soignants n’ont pas développé de complications. Néanmoins, les professionnels de santé demeurent en vigilance permanente sur l’apparition des moindres signes cliniques", précise l'Ehpad.

Le confinement en chambre dans l’attente des résultats des tests a été mis en place, ainsi qu'une sectorisation des résidents. Sur proposition médicale, 5 d’entre eux, asymptomatiques, ont accepté d’être transférés temporairement dans un service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR).

"Dans cette période, nous soulignons le plein engagement de nos salariés dans le soin et l’accompagnement des résidents. Cette épreuve sera maîtrisée grâce à la solidarité de tous. Nous tenons à remercier les familles, avec lesquelles nous communiquons chaque semaine, pour leur compréhension et les nombreux messages de soutien apportés à nos équipes. "Gilles Gaidan Président du Conseil d’Administration de la SPAP

Les visites des familles, organisées en extérieur, ont été un temps suspendues et l’entrée est interdite à tous les intervenants extérieurs avec adaptation aux médecins traitants.

La direction de l'Ehpad précise encore disposer "de l’ensemble des EPI (Eléments de Protection Individuel) nécessaires pour faire face à cette situation : masques, gants, sur-blouses, solution hydro alcoolique…," Elle a quand même demandé et obtenu des dotations supplémentaires : visières, blouses, masques.