Une trentaine de soignants suspendus accueillent Olivier Véran devant le stade des Alpes

"J'aime bien remettre ma tenue, ça me manque", devant le stade des Alpes, à Grenoble, les soignants suspendus revêtent leur blouse pour manifester contre l'obligation vaccinale. Masque blanc couvrant le visage et pancartes sur le torse "soumission", "peur", "endoctriné", ils étaient une trentaine devant le stade des Alpes pour interpeller les invités, mais surtout Olivier Véran. Le ministre de la santé était attendu pour une cérémonie officielle.

A défaut de ministre, un membre de son cabinet est venu débattre avec les manifestants. Les soignants l'interpellent notamment sur l'ivermectine, un antiparasitaire qui selon certains médecins permettrait de soigner les patients covid. Le membre du cabinet ministériel répond que les études sur ce médicament n'ont pas abouti.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Comment vous feriez sans salaire, vous ?", relance une aide-soignante. Valérie travaillait au CHU de Grenoble, jusqu'à sa suspension : "C'est comme si on avait commis un crime, c'est inhumain. Ça faisait plus de 30 ans que je travaillais comme aide-soignante et je ne m'attendais pas à vivre ça", confie-t-elle, la gorge serrée. "L'année dernière nous étions applaudis en héros, continue-t-elle. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur, on a plus besoin de nous, donc on nous vire sans traitement."

Karine, éducatrice spécialisée dans un foyer pour jeunes autistes dans la Chartreuse n'envisage pas de se faire vacciner pour retourner travailler : "J'en suis à trois semaines sans salaire. Notre objectif c'est de faire entendre la situation catastrophique dans laquelle on se trouve." Elle juge l'obligation vaccinale incohérente : "Le chiffre des personnes en réanimation et le taux d'incidence n'ont jamais été aussi bas, mais il y a une pression sur les soignants. Si nous, on lâche ça va être obligatoire pour tout le monde, même les enfants." Mardi soir, ils se rassembleront de nouveau devant la mairie de Grenoble.