Une tribune dénonce les engagements non tenus sur le cannabis médical

On peut parler d'impatience. Impatience des patients. Impatience des médecins. L’expérimentation du cannabis à usage médical avait été votée à l’automne, mais les décrets d’applications ne sont toujours pas publiés. Médecins et associations demandent donc au gouvernement de tenir ses engagements dans une tribune publiée ce mercredi dans le journal Le Parisien/Aujourd’hui en France.

3000 patients en attente

Neurologues, oncologues, pharmacologues, membres du comité scientifique dédié à l’Agence du médicament, de sociétés savantes ou encore d’associations de patients comme France Asso Santé, ils sont 51 signataires à lancer un cri d’alerte sur "la souffrance des patients".

L’usage médical du cannabis "jugé scientifiquement pertinent dès décembre 2018 par le premier comité scientifique de l’ANSM" pourrait concerner a minima 3000 patients en soins palliatifs, ceux atteints de sclérose en plaques, d’épilepsies résistantes, ou de complications liées aux cancers et aux chimiothérapies.

Il ne manque plus que le décret d’application

En octobre 2020, cela fera un an déjà que le député, et actuel ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, présentait devant l’Assemblée nationale ce qui est devenu l’article 43 de la loi N°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la Sécurité sociale pour 2020. Un article qui permet l’expérimentation de l’usage médical du cannabis. Mais pour cela, il ne manque plus que le décret d’application de cet article 43.

Proposer des traitements dès le premier trimestre 2021

Le report répété du début de cette expérimentation, faute de décret d’application, crée de l’anxiété voire de la colère chez des patients déjà en souffrance physique et psychique et en attente de solutions complémentaires.

Face à la souffrance des patients, "nous attendons des décisions politiques fortes et rapides", des engagements tenus, un financement adapté aux objectifs, en commençant par la publication du décret dans les plus brefs délais pour "proposer aux patients ces traitements dès le premier trimestre 2021".