Une troisième opération coup de poing vaccination ce week-end dans le Pas-de-Calais

Alors que la situation sanitaire est toujours préoccupante dans le Pas-de-Calais, la campagne de vaccination se poursuit avec un troisième week-end "coup de poing". Les 4 centres de grande capacité seront ouverts pendant deux jours et le département a reçu 16.000 doses Pfizer et Moderna.

Les 4 centres d'Arras, Béhtune, Boulogne et Calais seront ouverts tout le week-end

Face à la reprise épidémique dans le Pas-de-Calais, la campagne de vaccination à grande échelle se poursuit et un troisième week-end "coup de poing" est organisé. Ces samedi et dimanche, les 4 centres de vaccination de grande capacité seront ouverts à Arras, Béthune, Boulogne-sur-Mer et Calais tout comme une majorité des autres centres.

Les habitants répondant aux critères de vaccination doivent prendre rendez-vous via la plateforme départementale de l'ARS ou via Doctolib.

Afin de pouvoir assurer l'opération, le département a été doté de 16.000 doses de vaccins Pfizer et Moderna.

168.242 injections ont déjà été réalisées dans le Pas-de-Calais notament lors des deux précédents week-ends.

Le taux d'incidence se stabilise à un niveau très élevé, avec 407 cas pour 100.000 habitants. Une bonne nouvelle tout de même, le taux de positivité diminue légèrement, sur la période du 8 au 14 mars: 10,2%, contre 10,7% la semaine précédente.