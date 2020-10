Une unité COVID19 sur pied au Centre Hospitalier d'Auxerre

Après l'hôpital de Sens, c'est au tour du Centre Hospitalier d'Auxerre de déclencher le Plan Blanc, mercredi 28 octobre dans les quatre établissements du Groupe Hospitalier du Territoire.

Une unité dédiée aux patients COVID19 est mise sur pied, ainsi qu'un circuit de tri des patients. 4 nouveaux lits de réanimations sont prévus et 7 autres lits ont été mobilisés dans un autre service.

Le CHA mobilisé pour faire face à la hausse attendue des hospitalisations

Le personnel aussi est mobilisé pour répondre à cette deuxième vague épidémique. "Les personnels hospitaliers, quels sur soient leurs fonction et service d’affectation, répondent présents", indique le Centre Hospitalier d'Auxerre dans son communiqué.

Des déprogrammations d'opérations devraient également être décidées pour privilégier les malades du COVID19.

Une deuxième vague qui s'annonce massive

Invité ce matin de notre matinale, le directeur de l'Agence Régionale de Santé, Pierre Pribille alerte : "cette deuxième vague est bien là et s’annonce même massive et supérieure à ce que nous avons connu au mois de mars".

Le Plan Blanc est déclenché dans l'Yonne car les chiffres ne sont pas bons. Le taux d'incidence dans notre région est de 350 nouveaux cas chaque semaine pour 100 000 habitants, soit "sept fois le seuil d'alerte".

Pierre Pribille s'attend à une augmentation de cas graves liés à la COVID19. "Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que l'incidence est encore plus élevée chez +de 65 ans alors que ce sont les plus fragiles", explique le directeur de l'ARS. "Autant dire que dans les jours qui viennent, et ça a déjà commencé, on va avoir un nombre énorme de formes graves et d'hospitalisations massives."