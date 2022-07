Une nouvelle unité d'accueil pédiatrique pour enfants en danger ouvre à l'hôpital de Dax

L'hôpital de Dax dispose d'un nouveau lieu dédié à l'écoute et à la prise en charge des enfants victimes de violences. Une convention a été signée ce mardi entre justice, police, gendarmerie et associations pour inaugurer cette "Unité d'accueil pédiatrique pour enfants en danger" (UAPED).

Une convention a été signée ce mardi entre police, justice, gendarmerie, deux associations et l'hôpital de Dax, pour ouvrir une nouvelle Unité d'accueil pédiatrique pour enfants en danger (UAPED) au sein de l'établissement de santé. Chaque département français doit disposer de ce lieu d'écoute et de prise en charge pour mineurs victimes de violences d'ici 2022.

Recevoir les enfants victimes de violences ou de maltraitance dans un lieu sécurisant pour eux doit permettre d'améliorer leur prise en charge dans le cadre d'une procédure judiciaire et surtout, leur suivi médico-social.

Une unité d'accueil pédiatrique par département en 2022

L'hôpital de Dax accueille depuis ce mardi l'une de ces Unités d'accueil pédiatrique pour enfants en danger (UAPED), déployées sur tout le territoire dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants, lancé en novembre 2019.

Celui-ci prévoit de passer de 64 UAPED existantes à 101 d'ici 2022, pour en avoir une par département. La mise en place d'une seconde UAPED dans les Landes est prévue à l'hôpital de Mont-de Marsan.

Regrouper prise en charge médicale et audition au même endroit

Dès qu'un signalement d'infraction commise sur un(e) mineur est enregistré, ces enfants, avec leurs parents ou leurs accompagnants, pourront être envoyés vers cette unité d'accueil de l'hôpital, en particulier en cas de violences : « On va d'abord assurer leur prise en charge médicale, qui est quand même une priorité absolue pour savoir s'il y a des soins à apporter » explique Rodolphe Jarry, procureur de Dax.

C'est une salle aux couleurs attrayantes, avec des jouets, où il n'y aura qu'une seule personne pour écouter l'enfant.

Dans le même temps, c'est là que les enquêteurs pourront assurer la première audition de la jeune victime, dans un lieu adapté aux enfants, qui leur permette de se livrer : « C'est une salle aux couleurs attrayantes, avec des jouets, où il n'y aura qu'une seule personne pour écouter l'enfant. Les caméras et les micros ne sont pas visibles. Derrière une vitre sans tain, un psychologue et un enquêteur peuvent assister à l'audition en direct » explicite le procureur de Dax.

Être "au chevet" de l'enfant et non l'inverse

À l'initiative de ce dispositif qu'elle défend depuis plus d'une vingtaine d'années, l'association La Voix de l'enfant est co-signataire de la convention de mise en place de l'UAPED de Dax, aux cotés de l'ADAVEM, membre du réseau France Victimes : « Ce sont les professionnels qui vont au devant de l'enfant, alors que pendant des années, c'est l'enfant qui devait être baladé d'un commissariat de police à un tribunal, d'un tribunal à un service médical. Il se retrouve dans un monde d'adultes, parfois à côté de gens menottés, parfois même à côté de la personne mise en cause. Comment voulez-vous qu'un enfant poursuive ses révélations ? » explique Martine Brousse, présidente de La Voix de l'enfant.

La considération que l'on doit à ces enfants qui sont victimes me paraît en nette progression.

L'intérêt de ce dispositif est de d'épargner à l'enfant des allers-retours entre services de police et de santé dans la toute première phase de l'enquête : « La considération que l'on doit à ces enfants qui sont victimes me parait en nette progression avec cela. Tout regrouper dans un univers qui est rassurant, c'est améliorer leur condition. On fait tout ce qui est en notre pouvoir pour atténuer leur peine et les prendre en charge de la meilleur manière possible » commente Rodolphe Jarry, procureur de Dax.