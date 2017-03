Une unité de la Clinique Rhône Durance prend en charge les patients qui souffrent d'apnée du sommeil

Plus de la moitié des Français déclarent ne pas dormir assez et près d'un tiers souffrir d'au moins un trouble du sommeil, l'apnée du sommeil en fait partie.

Plus de 2 millions de Français souffrent d'apnée du sommeil. Ce vendredi est la journée du sommeil, et de plus en plus de Français disent mal dormir : 16 % souffrent d'insomnie chronique, et 73 % affirment se réveiller au moins une fois par nuit et 28 % somnolent en journée.

Une unité de la Clinique Rhône Durance à Avignon s'occupe des patients qui souffrent d'apnée du sommeil.