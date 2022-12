Une unité de soins hospitaliers régulée a ouvert le 7 novembre à l'hôpital Simone Veil de Valognes

L’inauguration a eu lieu le 19 décembre au sein de l'hôpital Simone Veil, soit un mois et demi après l’ouverture. Depuis le 7 novembre, la nouvelle unité de soins hospitaliers régulée (USHR) accueille les patients préalablement orientés par le SAMU. Elle se substitue au centre de soins non-programmés qui a fermé en juillet 2020 à Valognes pour cause de médecins manquants.

Composer le 15 avant tout déplacement

L'unité est entièrement régulée par le SAMU. Il faut donc composer le 15 avant de se rendre sur place. La réflexion sur le fonctionnement de cette nouvelle unité remonte au printemps dernier, un algorithme a été conçu avec le SAMU pour cibler les patients qui peuvent s'y rendre. "Par exemple, si le SAMU a la certitude, pendant l'appel téléphonique, que le patient est en train de faire un AVC, alors il part directement à l'hôpital de Cherbourg, il ne s'arrête pas ici, explique le docteur Firas Abbas, à l'origine de la création de cette unité. Il poursuit, un patient dont on suspecte une fracture du col du fémur, dans ce cas il vaut mieux qu'il vienne à l'unité, qu'on fasse son bilan, qu'on le calme et qu'on l'envoie après au bloc opératoire."

Ce centre est réservé à des soins hospitaliers classiques. "Toute personne en soin critique ou soin vital qui nécessite des gestes de réanimation est orientée directement sur Cherbourg", explique Séverine Karrer, directrice du centre hospitalier Simone Veil de Valognes. "Ici, on cible les patients adultes et les enfants uniquement sur la traumatologie", ajoute-t-elle.

Le docteur Firas Abbas (à gauche) et le maire de Valognes, Jacques Coquelin (à droite) à l'inauguration de l'unité de soins hospitaliers régulée © Radio France - Eloïse Roger

Désengorger, à terme, l'hôpital de Cherbourg

L'un des objectifs de cette unité est de désengorger l'hôpital de Cherbourg. "Ça a créé une nouvelle offre mais malheureusement on n'a pas vu de baisse", constate Séverine Karrer, qui explique aussi cette situation par la période intense que vivent les hôpitaux actuellement. "On a battu un record la semaine dernière entre l'activité de l'USHR et les urgences, on est monté à 170 passages contre 110 en moyenne et en plus on a enregistré plus de 50 passages en pédiatrie."

En plus d'un mois de fonctionnement, l'unité de soins hospitaliers régulée a enregistré 555 passages avec une moyenne de 20 passages jours et trois hospitalisations par la suite. "L'équipe de l'USHR est composée d'une infirmière, d'une aide soignante, d'un médecin sénior et d'un médecin en formation. Pour le moment, c'est suffisant pour l'activité", confirme le docteur Firas Abbas.

L'unité de soins hospitaliers régulée est ouverte de 8h30 à 18h30 en semaine sauf les week-ends et jours fériés. Une ouverture les samedis et dimanches est en réflexion mais rien n'est acté pour le moment.