Une unité mobile de dépistage du Covid teste les habitants des villages isolés de Haute-Garonne

Pour pouvoir dépister au plus près les habitants des villages éloignés des centres de soin, la préfecture de Haute-Garonne mobilise une unité mobile de dépistage du Covid-19. Transportée sur un camion, cette unité de secours conçue à la demande du Samu de Toulouse pour intervenir en cas de catastrophe est utilisée pour la première fois. Cette unité modulable se déploie dans les villages et se transforme en quelques minutes en centre de dépistage.

Le dépistage au plus prêt des habitants

A Luchon, l’Unité mobile de dépistage du Covid s’est déployée en plein cœur de la Cité thermale, près du Parc des quinconces face aux Thermes. On fait la queue devant ce laboratoire de campagne où l’on peut se faire dépister gratuitement et facilement prêt de chez soi.

Le dépistage près de chez soi dans l'unité mobile Copier

« J’étais au bistrot à côté entrain de boire un café, on m’a dit que c’était possible de se faire dépister » dit cet habitant qui a saisi l’opportunité. « Je suis venu me faire tester parce que je côtoie pas mal de jeunes dans mon métier qui font des va-et-vient, et comme je suis famille d’accueil on ne sait jamais » ajoute cette habitante d’un village proche de Luchon,_« dans les villages, on ne peut pas se faire tester, et pourtant ce n’est pas loin »_Dans la queue , des dames qui font leur cure dans la station thermale et qui saisissent l’occasion pour se faire tester.

Les test Covid se font dans l'unité mobile des hôpitaux de Toulouse, utilisée pour la première fois © Radio France - Olivier Lebrun

« Cette unité mobile, elle permet d’atteindre une population éloignée de Toulouse. Les gens n’ont pas l’opportunité de se déplacer. Ils sont content de voir qu’on se met à leur portée, et ils viennent se présenter pour faire les tests » constate Patrice , ce pompier infirmier du SDIS 31 dépistait il y a quelques jours encore les jeunes de Toulouse sur la place Saint Pierre. « Les jeunes en ville, ils sont tous les uns contre les autres, ils viennent se faire dépister systématiquement. Alors que loin des villes, on se dit, on est loin de tout. Les gens ont moins conscience du danger. »

Un hôpital mobile modulable

Cette unité mobile sanitaire est utilisée pour la première fois à la demande du Préfet. Unique en France, elle a été conçue à la demande du Samu et des hôpitaux de Toulouse pour pouvoir intervenir en urgence sur des situations de catastrophe, après un attentat terroriste, une inondation ou une catastrophe industrielle comme l’explosion d’AZF qui a donné aux hôpitaux de Toulouse une expertise en la matière.

L'hôpital de campagne - Genevieve Huc , chargée de la gestion de crise à la protection civile de Haute -Garonne. Copier

« C’est une unité complètement modulable transportée sur un camion. Elle va se déplier pour accueillir plusieurs activités. Aujourd’hui, elle se déplie pour proposer une pharmacie, et cinq cellules où l’on pratique les tests et une cellule administrative, où l’on prend les renseignements sur les personnes. » explique Geneviève Huc, chef du service Protection civile et gestion de crise à la Préfecture Haute-Garonne. « Cette unité se transforme facilement par exemple en hôpital de campagne. Quand elle arrive sur le camion du CHU, le Samu et leurs équipes la déploient en 45 minutes sur n’importe quel lieu. »

L' unité mobile sanitaire est modulable, elle est déployée par les équipes du Samu de Toulouse en 45 minutes © Radio France - Olivier Lebrun

Les hôpitaux de Toulouse ont prévu de communiquer sur cette unité mobile de « Centre Réponse à la catastrophe » unique en France, dans les prochaines semaines.

L'unité mobile est déployée par le "Centre de Réponse à la catastrophe"' du CHU et du Samu de Toulouse © Radio France - Olivier Lebrun

L’unité de dépistage dans les villages

En attendant, la tournée de l’Unité mobile de dépistage se poursuit dans les villages de Haute-Garonne. Le centre de dépistage est ouvert de midi à 21 heures :