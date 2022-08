Une unité mobile de téléconsultation expérimentée dans les Deux-Sèvres

Des mesures de la "mission flash" sur les urgences à l'hôpital se traduisent dans les Deux-Sèvres. Parmi elles, l'expérimentation d'une unité mobile de téléconsultation pour éviter, quand il n'est pas nécessaire, un passage aux urgences. Expérimentation lancée ce mardi 9 août, et prévue pour l'instant jusqu'à la fin du mois de septembre.

Cette unité peut intervenir entre 10 heures à 20 heures. "Une infirmière se déplace au chevet du patient. Elle va prendre les constantes. La régulation du Samu a permis de voir que ce n'était pas quelque chose de grave et qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller à l'hôpital", explique le docteur Farnam Faranpour, chef du pole urgences-samu-smur-réanimation à l'hôpital de Niort.

Lien avec un médecin à distance

Un outil destiné plutôt aux patients qui n'arrivent pas à voir leur médecin traitant ou qui ne peuvent pas se déplacer. Dans la voiture, une mallette avec des outils médicaux connectés : stéthoscope pour ausculter à distance, otoscope pour regarder dans l'oreille. "On peut faire aussi un électrocardiogramme à distance. Il y a même une sonde d'échographie abdominale", indique le Dr Faranpour.

Pendant la consultation, l'infirmier est en lien avec un médecin qui lui ne se trouve pas forcément sur le territoire. "Le médecin à distance peut analyser la situation, poser les questions au patient et envoyer une ordonnance sur une imprimante à domicile. Et si la personne a du mal a se déplacer ou n'a pas d'entourage ça permet d'aller chercher les médicaments à la pharmacie", poursuit le chef des pôle urgences-samu-smur-réanimation qui espère d'ores et déjà une prolongation de l'expérimentation sur octobre et novembre.