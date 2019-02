Une unité pour prendre en charge les AVC va ouvrir à l'hôpital de Brive

Brive-la-Gaillarde, France

Une unité pour prendre en charge les accidents vasculaires cérébraux va voir le jour à l'hôpital de Brive. Cette unité neuro-vasculaire devrait ouvrir ses portes à l'automne 2019 et aura pour but de mieux prendre en charge les AVC mais aussi les accidents ischémiques transitoires (AIT). Car, actuellement et jusqu'à l'ouverture de cette unité, c'est l'hôpital de Limoges qui fait figure de référence en Limousin.

Une réponse "plus rapide et structurée" pour prendre en charge AVC et AIT

"Des progrès pour la prise en charge avaient été faits à l'hôpital de Brive grâce à celui de Limoges" tient à rappeler Vincent Delivet, mais là un cap va être franchi. "On va offrir à la population corrézienne, mais aussi à une partie du Lot et de la Dordogne, une réponse beaucoup plus rapide et structurée" poursuit le directeur du centre hospitalier de Brive. De quoi véritablement améliorer la prise en charge des patients victimes d'AVC et d'AIT. "Cela aura des incidences très positives parce qu'on sait, aujourd'hui, que les chiffres de morbi-mortalité sont malheureusement nettement moins bons là où il n'y a pas d'unité que là où il y en a une".

L'hôpital de Limoges traitera toujours les cas les plus complexes

Quatre lits de soins intensifs et douze post soins intensifs constitueront cette unité qui va recevoir l'aide d'un neurologue tout juste recruté. Le suivi sera aussi amélioré grâce à des partenariats avec d'autres acteurs de la santé. Mais les cas les plus sensibles devront toujours être traités à l'hôpital de Limoges "qui a son rôle de recours en terme de thrombectomie et de différentes évolutions techniques que nous ne ferons pas" précise Vincent Delivet. Cette unité va tout de même permettre à l'hôpital briviste de consolider son rôle sur le territoire d'influence.