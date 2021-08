Une veillée, ce mercredi soir, devant la mairie d'Abbeville pour dire "non" au pass sanitaire

Le conseil constitutionnel va-t-il se prononcer contre certaines dispositions du pass sanitaire ? C’est ce qu’espèrent les membres du collectif Artivistes qui organisent une mobilisation, ce mercredi soir devant la mairie d’Abbeville. Les Sages doivent livrer leurs conclusions ce jeudi sur la loi sur la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, qui prévoit notamment l’extension du pass sanitaire.

Un pass obligatoire depuis le 21 juillet dans les lieux de culture et de loisirs rassemblant plus de 50 personnes et qui devrait être étendu aux bars, aux restaurants, aux avions, aux trains et aux cars pour les longs trajets. Les établissements médicaux et les EHPAD devront aussi le demander aux patients non-urgents et aux visiteurs.

"Ce pass sanitaire tel qu'il est conçu est impraticable"

Pour Cyril Becuwe, qui fait partie des organisateurs de cette mobilisation, la mise en place de cette mesure est problématique : "il va falloir montrer son pass sanitaire et ses papiers pour boire du café en terrasse, pour aller au cinéma, peut être ensuite dans les magasins. Je pense que le Conseil constitutionnel peut juger que c'est disproportionné et qu'il va réduire le périmètre de ces obligations. Il a trop de zones de flou : sur Abbeville, par exemple, pendant un temps on pouvait aller à la foire de la Madeleine sans pass sanitaire et du jour au lendemain, il en a fallu un. Ce pass sanitaire, tel qu'il est conçu aujourd'hui, en plus d'être une restriction à la liberté d'aller, de venir et la liberté de penser, est impraticable. Donc, il me semble que le Conseil constitutionnel peut prendre des limitations, y compris sur la question par exemple scolaire, sur les collèges à la rentrée."

Le collectif Artivistes présente cette veillée comme une "agora citoyenne" et assure que la parole sera donnée à tout monde et que "les personnes favorables au pass sanitaire et à la vaccination sont aussi invitées à venir s'exprimer."

Une autre mobilisation contre le pass sanitaire est prévue samedi 7 août à Abbeville : le départ sera donné à 14 heures de la place de la mairie.