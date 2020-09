Une vingtaine de cas de Covid-19 à Sciences Po Reims : l'accueil des étudiants suspendu

Le campus de Sciences Po Reims n'accueillera plus aucun étudiant jusqu'au 19 septembre inclus. Décision préfectorale en raison de la détection de 23 cas positifs au Covid-19. Les locaux vont être désinfectés et des tests PCR seront proposés aux 1 300 étudiants recensés sur le campus. La direction de l'établissement, la rectrice, l'ARS et le préfet veulent identifier les cas contacts et éviter d'autres contaminations.

Des soirées d'intégration mises en cause

Ce foyer de contamination trouverait son origine dans des événements étudiants, journées et soirées d'intégrations organisées dès la fin du mois d'août. Informé du non-respect des gestes barrière, le directeur de Sciences Po Reims s'est entretenu avec les organisations étudiantes. Elles ont, dès le mardi 1er septembre, annulé l'ensemble des événements prévus, conscientes de la complexité de faire respecter les mesures sanitaires.

La rentrée est maintenue...à la maison

Conséquence de la fermeture du campus, la rentrée prévue lundi ne sera pas assurée en présentiel mais à distance, grâce au numérique. La direction de Sciences Po Reims assure que les enseignants et les élèves sont formés et donc prêts à reprendre les cours.