Une vingtaine de cas de variole du singe recensés en région Centre-Val de Loire

L'Agence régionale de santé (ARS) appelle à la vigilance. Une vingtaine de cas de variole du singe sont diagnostiqués ou en cours de diagnostic en région Centre-Val de Loire.

Parmi ces malades, quatre sont Berrichons, onze sont du Loiret et trois d'Indre-et-Loire.

La plupart des cas sont bénins. Il s'agit d'un infection virale provoquant de la fièvre et l'apparition de vésicules sur le corps. "Pour le grand public, cela pourrait s'apparenter à une forme de varicelle, explique Olivier Obrecht, directeur général adjoint de l'ARS Centre Val de Loire. C'est assez douloureux, mais le plus souvent, la maladie guérit en trois semaines. Le patient doit s'isoler tant que sa peau n'a pas repris un aspect "normal", car c'est très contagieux".

L'ARS met particulièrement en garde les hommes ayant des relations homosexuelles : "On s'aperçoit que la plupart des malades sont des hommes ayant des relations avec d'autres hommes. Parmi les patients atteints de variole du singe, 26% sont par ailleurs séropositifs". Or, les personnes immunodéprimés sont plus à même de développer des formes très graves, "avec des complications pouvant aller jusqu'au décès". D'où la nécessité d'encourager les plus à risque à se faire vacciner.

Deux centres de vaccination en région Centre

Il est possible de se faire vacciner lorsque l'on est cas contact ou bien préventivement, pour la population cible. Deux centres de vaccination sont actuellement ouverts, sur rendez-vous, à Tours et à Orléans. A l'heure actuelle, 21 personnes ont demandé une vaccination préventive dans notre région.