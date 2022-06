Pénurie de soignants à l'hôpital : la CGT du CHU d'Amiens inquiète à l'approche de l'été

Ils n'étaient qu'une vingtaine réunis ce mardi devant la Maison de la Culture d'Amiens. La CGT appelait à se mobiliser pour demander davantage de moyens humains et financiers. Un tout petit rassemblement que les syndiqués présents expliquent par une épuisement et un découragement général des personnels soignants et du secteur médico-social, confrontés à une pénurie depuis des mois.

"Une hémorragie de personnel"

Les effectifs dans les services sont de plus en plus réduits. Depuis des mois, ponctuellement, des lits de chirurgie et médecine sont fermés a cause du manque de personnel. Et cet été, au Centre Saint-Victor qui regroupe un EHPAD et des unités de soins longue durée (USLD), un service de 30 lit va fermer en juillet, un autre en août. Les employés craignent qu'un troisième encore ferme en septembre. "Parfois le soir en rentrant on s'en veut, car on n'a pas le temps de s'occuper des patients comme on voudrait" se désole une infirmière, qui s'occupe notamment de patients atteints de la maladie d'Alzheimer.

Des fois, je suis en colère, parce qu'on ne peut pas prendre le temps avec nos patients. On se sent seuls.

Actuellement, 14 postes d'infirmiers et 10 d'aides-soignants sont vacants dans le Centre, et ce depuis plusieurs mois. L'hôpital fait face à de grandes difficultés de recrutement. "Aujourd'hui il y a une hémorragie de personnel parce que le métier ne vend plus" dénonce Claire Boulinguiez, secrétaire CGT du CHU d'Amiens. "Les professionnels se sauvent tous de l'hôpital, partent dans le privé, car dans le public on est sous-payés" abonde Laetitia Allen, secrétaire générale de l'Union Santé Départementale de la Somme.

Inquiétude pour l'été et les urgences

Comme dans tous les hôpitaux de France, l'inquiétude grandit aussi à l'approche de l'été, car il est difficile de trouver des remplaçants même en intérim. Sans compter qu'à Amiens, les urgences de la clinique de l'Europe ferment la nuit, obligeant celles du CHU de prendre en charge davantage de patients. "Les premiers impactés ce sont les patients" rappelle Claire Boulinguiez, "ils passent plus de temps aux urgences manque de personnel, ils sont renvoyés chez eux car on manque de lit, et ils en pâtissent en quotidien dans la prise en charge. On doit aller vite, on n'a plus le temps de faire du soin relationnel".

On va droit dans le mur, vers une santé à deux vitesses

Le syndicat appelle le gouvernement à débloquer plus de moyens pour l'hôpital public, afin d'augmenter les salaires, permettre des départs à la retraite anticipés pour les métiers reconnus pénibles, et augmenter les effectifs soignants et médicaux-sociaux dans tous les services.