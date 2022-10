Une voiture pour rééduquer les patients à la conduite au CMPR de Bois-Guillaume

Le centre de médecine physique et de réadaptation de Bois Guillaume a fait le constat d'une difficulté de leurs patients à reprendre la conduite.

Il y a deux types de problématiques, les personnes en situation de handicap physique et celles en difficultés pour des problèmes neurologiques, qui peuvent avoir tout un tas de causes : AVC, chimiothérapies, tumeurs, traumatismes crâniens...

Pour les premiers, il faut adapter le véhicule à leur corps. Pour les seconds, il s'agit de se réhabituer à la conduite et parfois, tout simplement, de savoir s'ils vont pouvoir reconduire un jour. Il faut également savoir que pour beaucoup c'est tout simplement une obligation légale d'avoir un examen médical avant de reprendre le volant (notamment dans certains cas de traumatismes crâniens).

Le docteur Agnès Molina, médecin en médecine physique de réadaptation au centre des herbiers, l'a parfois constaté : certaines personnes allaient directement dans des auto-écoles qui donnaient des cours à des personnes qui ne pourront jamais reprendre le volant pour des raisons physiologiques. Et les patients pouvaient donc payer de très nombreuses heures à perte.

Simplifier l'accès à la conduite

Alors pour simplifier l'accès à la conduite, le centre propose à ses patients mais également à des personnes non soignées au centre, un programme en deux étapes :

- tout d'abord une séance d'évaluation à 36 euros pour tester leurs capacités et s'assurer qu'ils sont aptes à la conduite : ils sont reçus par des médecins, neurologues, réalisent des tests sur des simulateurs. Après quoi ils ont un premier avis, qui leur permet, s'ils sont apte à la conduite (c'est majoritairement le cas), de passer à la deuxième étape...

- monter à bord de la fameuse voiture, pour une première séance avec un moniteur d'auto école et un ergothérapeute, chargé de proposer, si nécessaire, des adaptations au poste de conduite.

Des outils adaptés pour les handicaps physiques

C'est une voiture d'auto-école banale en apparence, mais ultra équipée à l'intérieur.

Les ergothérapeutes ont a leur disposition une vaste palette d'outils pour permettre aux personnes en situation de handicap physique de conduire.

Il y a déjà les boules de volant, fixées sur un côté du volant, qui permettent de tenir le volant d'une seule main et d'actionner à partir de cette petite manette tout un tas de fonctions : essuie-glaces, clignotants, klaxon... Un outil très utilisé par les routiers.

Il y a aussi les leviers fixés à droite ou a gauche, sous le volant, qui ressemble à des poignées de moto : si on appuie dessus un accélère, si on le baisse, on freine... Et ça permet de conduire sans les pieds!

Nathalie Martinez est ergothérapeute, elle constate souvent un grand stress pour la première séance : "il y a souvent des enjeux très forts, personnels d'abord... notamment pour ceux qui habitent à la campagne et qui ont besoin de se déplacer. Parfois leur conjoint n'a pas le permis non plus. Et ensuite professionnels, ça c'est indéniable. Alors ces personnes doivent à la fois surmonter leur handicap__, et en plus il y a ces enjeux derrière, ce qui expliquer leur stress."

Retrouver la confiance au volant

Floriane a 38 ans, à la suite d'un traumatisme crânien, elle avait interdiction de conduire sans suivi médical. Grâce au programme, elle a pu effectuer une première heure avec son ergothérapeute et un professeur de conduite, gratuitement dans la voiture des Herbiers. Elle a pris confiance pendant la séance, et a ensuite passer un examen avec une inspectrice de la préfecture. Qui l'a autorisée à reconduire... avec félicitations, se réjouit Floriane "j'ai pu lui parler pendant toute la séance... Parler et conduire, faire deux choses à la fois" !

A l'issue de ces deux étapes, l'examen puis la séance de conduite, les patients peuvent repartir sereins vers des auto-école pour poursuivre leur rééducation : ils ont désormais soit les outils adaptés (dans le cas de handicaps physiques), soit un avis médical d'aptitude à la conduite... ce qui permet de ne pas payer des cours à perte en auto-école.

La voiture a été financée par deux associations, la SIMAID et Comète.