Une yoga-thérapeuthe s'installe à l'hôpital d'Issoudun

C'est une nouvelle façon d'accompagner les patients qui se met en place à l'hôpital d'Issoudun. A compter de lundi, Mounia Moalla, pharmacienne et yoga thérapeuthe, va proposer ses services aux patients suivis notamment pour des maladies chroniques. "Lorsqu'un médecin estimera que la yoga-thérapie peut aider un patient, il l'orientera vers moi. Cela peut permettre de limiter la prise de médicaments, de mieux supporter la douleur ou encore de mieux supporter le traitement". Bien sûr, la yoga thérapie ne remplace pas un traitement médical.

Mounia Moalla, yoga thérapeuthe à Issoudun © Radio France - Gaëlle Fontenit

Formée plusieurs années au yoga et pratiquante régulière de retraite en Inde, Mounia Moalla pourra, en 4 à 5 séances, rendre autonome un patient dans sa pratique du yoga. "Il s'agit d'un suivi personnalisé. C'est le yoga qui s'adapte aux patients, et pas l'inverse. On peut commencer à tout âge et pas besoin d'être particulièrement souple".

La yoga thérapie n'est pas remboursée par la sécurité sociale mais peut être pris en charge par certaines mutuelles.