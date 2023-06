Unique en France : ouverture à Albi d’un centre médical uniquement tenu par des médecins retraités

Depuis lundi 5 juin, un "Centre médical de soins primaires et non programmés" a ouvert à Albi dans le centre ancien de la ville à quelques pas de la cathédrale. Un centre imaginé il y a quelques mois par plusieurs médecins retraités de l’Albigeois désolés de ne voir personne reprendre leur cabinet ou leur patientèle. Ensemble, ils ont créés l’AMRA (association des médecins retraites albigeois) et ils ont surtout tenté de trouver leur montage pour rendre le centre opérationnel.

La structure a finalement été appuyé sur l’hôpital d’Albi qui fournit notamment les trois secrétaires médicales qui vont y travailler. Une structure unique qui a été autorisé il y a quelques jours à peine par l’ARS et le ministère de la santé. Les médecins retraités ont été contactés par le conseil de l’ordre des médecins et ont tous ( ou presque ) répondu présents pour travailler une demi-journée ou une journée par semaine. Il n'est pas rare que des médecins retraités reprennent du service. Ca arrive régulièrement, lors de remplacement ponctuel ( pour les congés par exemple). Mais à Albi : ce sera régulier via ce centre médical dédié.

Au service

Le Docteur Yves Carcailler, président de l’AMRA, est à la retraite depuis un an. A 74 ans, il avait encore envie d’être utile et surtout il voulait répondre à un besoin. "On a créé ça pour rendre service à la population, le temps que ce sera nécessaire. Le jour où c'est plus nécessaire, on arrête. C'est simple. Moi, je vais faire au minimum un jour par semaine. Et comme je suis le président, et s'il y a des trous dans le calendrier, je les boucherai"

Et pour le Docteur Carcailler, cet engagement était une évidence : "C*'est une question générationnelle aussi. Tous les médecins qu'on a contactés ont répondu présents. Ils ont dit oui. Ça leur fait plaisir de rendre service. On a été élevés de cette façon là. L'époque a changé, le mode d'exercice a changé, il faut l'accepter. Mais notre génération était comme ça. On se rend compte qu'il y a un problème majeur et qu'il faut répondre à ce problème là. Donc, si vous voulez, on ne peut pas partir du jour au lendemain et laisser nos patients qu'on a suivi pendant 30 ans ou 40 ans du jour au lendemain sans médecin traitant. Pour nous, c'est difficile aussi.*"

"Je suis appelé tous les jours à mon domicile"

Le pédiatre Christian Sentou est retraité depuis plus de 15 ans. Il a aidé dans un cabinet où il a fait des remplacements. Il a aussi travaillé dans un centre de vaccination pendant toute la période du Covid. Et donc, il s’apprête à passer pas a de temps dans ce centre à recevoir les enfants. "Moi, je suis très choqué du fait qu'autrefois Albi avait dix pédiatres. Il n'y a plus qu'un cabinet de pédiatrie. Je suis appelé tous les jours à mon domicile par des gens qui cherchent désespérément un pédiatre ou qui veulent des conseils. Je suis habituée à avoir des coups de fil tous les jours pratiquement alors que je suis retraité depuis 2006, Je m'occupe actuellement d'une crèche à Albi parce qu'il n'y a pas de médecin non plus et je trouve ça super. Je me sens encore capable de rendre service. Initialement, je devais rester une ou deux matinées par semaine. Pour l'instant, je vais commencer par quatre demi journées parce que il n'y a personne d'autre. Je pense à me limiter pour profiter car comme beaucoup de gens, je suis débordée de multiples activités extra médicales."

Local prêté par la ville

Cette expérience unique a pu voir le jour après neuf mois de travail parce que tous les acteurs ( ARS / hôpital / département / ville d'Albi / conseil de l'ordre des médecins ) ont bien voulu se mettre autour de la table. Les médecins de ce Centre de Santé ne peuvent pas devenir les médecins traitants des patients. L’idée s’est de réadresser le patient vers son médecin traitant ou de le prendre en charge, le temps qu’ils en trouvent un.

La ville d’Albi participe au projet en mettant notamment à disposition le local qui a nécessité 50.000 euros de travaux. Selon la CPAM du Tarn, plus de 11% des Tarnais n'ont pas de médecins traitants. Selon les projections, ils seront plus de 25 % en 2025.

Le nouveau Centre de Santé situé dans le centre d'Albi. © Radio France - SM

Le Docteur Sentou dans le cabinet prêt à accueillir les plus jeunes patients. © Radio France - SM

