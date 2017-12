Université du Littoral Côte d'Opale : des tests de santé pour les étudiants

La santé des étudiants du littoral est passée au crible. Ils sont plus de 400 à participer aux tests mis au point par leurs camarades étudiants du Master Activité physique et santé. Une heure de questionnaires et d’efforts physiques et puis chacun repart avec un véritable check-up de sa santé.

Ainsi, alignés sur une scène, cinq étudiants montent et descendent des marches : une séance de step pour évaluer la fréquence cardiaque durant l'effort. Masse Osseuse, capacité ventilatoire, force musculaire ou tension artérielle de nombreux paramètres sont mesurés, donnant à chaque étudiant une véritable photo de son état de santé.

Séance de step pour évaluer le rythme cardiaque des étudiants, après l'effort © Radio France - Matthieu Darriet

Ce que mangent les étudiants est une des préoccupations de ces journées universanté. La séance de test, qui dure une heure, se termine donc par un entretien qui permet à l'étudiant de recevoir des conseils. Les services de médecine préventive sont également présents pour parler d'addictions, de prévention des MST et de gestion du sommeil.