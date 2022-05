La start-up rennaise Unseenlabs lance deux nouveaux satellites dans l'espace

Unseenlabs poursuit la construction de sa constellation de satellites, qui va lui permettre de récupérer des données plus précises sur les mouvements des bateaux dans le monde entier. La start-up rennaise a envoyé, en avril et mai 2022, ses septième et huitième engins. Les équipes vont ainsi pouvoir travailler pour de nouveaux acteurs.

Du voilier au supertanker

Les satellites d'Unseenlabs détectent tous les bateaux (de pêche, de tourisme, de commerce), et ce, même si ces navires éteignent leur balise qui permet de les localiser. Jusqu'ici, la start-up a surtout travaillé pour des acteurs étatiques, sur la pêche illégale. Grâce à sa technologie, elle peut effectivement voir si un bateau de pêche s'arrête longtemps dans une zone où il n'a pas le droit de pénétrer.

Avec ces satellites supplémentaires, les équipes vont récupérer les données plus rapidement et, surtout, en plus grande quantité. Ce qui va lui permettre de travailler pour de nouveaux acteurs. "Ce sont notamment les armateurs ou les assureurs, explique Clément Galic, cofondateur de la société, qui veulent créer une bulle de sécurité autour de leur bateau pour éviter les accidents. On peut aussi travailler sur la protection des installations offshore, comme les plateformes pétrolières ou les éoliennes. Enfin, on va pouvoir renseigner le trafic des bateaux de commerce, par exemple ceux qui transportent du blé ou du gaz entre tel et tel port, ce qui va être utile pour les marchés."

Créée en 2015, la start-up rennaise veut lancer dans l'espace 25 satellites d'ici 3 ans. Vous pouvez visionner le dernier lancement sur Youtube.