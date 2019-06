Ur voger "kalonig" gant poltriji babigoù ganet e ti-gwiloudiñ Gwengamp

Ul lid ofisiel 'zo bet hiriv 'benn kinnig 500 poltred bugel 'bet fichet ouzh moger mediaoueg Gwengamp. An holl babigoù-se 'zo ganet en ti-gwiloudiñ. Ur riskl 'zo c'hoazh e vefe serret ar servij 'benn bloaz.

Guingamp, France

Ur voger "kalonig" a zo bremañ e Gwengamp. N'eus ket kaoz ar wech-mañ deus ar velldroad met deus servij gwiloudiñ ospital. 500 poltred babig 'bet ganet en ti-gwiloudiñ zo bet fichet hiriv ar poltriji ouzh moger ar vediaoueg. Un arouez eo evit diskouez pegen a-bouez eo derc'hel gant an ti-gwiloudiñ-se a zo c'hoazh gant ar riskl serriñ d'an 30 a viz Even 2020.

500 bugel bep bloaz

"Fotoioù ma mab ha ma merc'h a zo war ar voger" eme Yann-Fañch Durand, perzh deus komite difenn ar yec'hed e bro Wengamp. "Ma bugale a oa bet ganet 'ba Gwengamp b'an dour ha se a zo un dra ispisial 'ba Gwengamp bez 'zo c'hwec'h lec'h en Frañs a ra memestra ha se 'zo un dra bet diorroet gant skipailh an ti-gwiloudiñ hag an dra-se m'eump c'hoant da virout."

Perak eo bet dibabet 500 foto ? Simpl eo. Ganet e vez bep bloaz war-dro 500 bugel en ti-gwiloudiñ. "Ha daoust d'ar pezh 'zo c'hoarvezet ar bloaz tremenet eo bet ganet c'hoazh 500 bugel. Da lavaret eo e chom fiziañs an dud gant ar skipailh." Ul label 'zo o paouez bezañ fiziet er servij gwiloudiñ just a-walc'h : "hôpital ami des bébés". "Emichañs e vo tud barrek d'en em soñjal un tamm da gompren eo ret mirout an ti gwiloudiñ" eme paotr ar c'homite difenn.