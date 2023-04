Urgences de Cavaillon : "Nous souhaitons que cette solution soit pérenne dans le temps"

À partir de ce mardi 2 mai, les urgences de Cavaillon retrouvent un fonctionnement normal : 24 heures sur 24 , 7 jours sur 7. Le service n'accueillait plus l'ensemble des patients depuis trois mois, depuis le 27 janvier, hormis quelques exceptions comme les urgences vitales. La majorité des infirmières étaient en arrêt maladie pour réclamer davantage de moyens. Le directeur de l'hôpital de Cavaillon-Lauris et d'Avignon s'est expliqué sur France Bleu Vaucluse.

Cette réouverture la nuit est un soulagement ?

C'est une satisfaction, sûrement un soulagement pour un certain nombre d'acteurs. La population en première intention. Toute personne qui se présente aux urgences devait d'abord, préalablement, en dehors d'urgences vitales et d'urgences obstétricales, passer par un appel au centre 15 qui proposait une orientation. Ce ne sera plus le cas à partir du mardi 2 mai. Effectivement, grâce à la mobilisation collective autour de nos urgences, nous avons réussi à tenir cet engagement qui était de reprendre un fonctionnement plus habituel pour cet établissement dans un délai de trois mois.

Est-ce pour autant une solution pérenne ?

Cette solution, nous souhaitons qu'elle soit pérenne dans le temps. C'est notre objectif. Aucun hôpital aujourd'hui dans notre pays, en dehors peut être sur le territoire de Vaucluse, de l'hôpital d'Avignon qui a évidemment une surface de soins plus importante, ne peut aujourd'hui dire que les choses sont ancrées définitivement et qu'il n'y aura pas, au détour d'absence inopinée, d'autres difficultés qui pourraient apparaître dans les mois à venir.

Les urgences seront-elles ouvertes 24h/24, 7 jours sur 7 de manière indéterminée ?

Aujourd'hui, je peux vous garantir que c'est notre objectif, que nous sommes sur ce chemin, que nous avons tenu notre engagement. Je ne sais pas vous dire ce qu'il se passera dans un ou deux ans. Je n'ai pas évidemment la possibilité de me projeter aussi loin.

À plus court terme pour cet été ?

Sur l'hôpital d'Avignon, il n'y a pas d'inquiétude. Sur l'hôpital de Cavaillon, nous sommes en train de consolider les plannings jusqu'à l'été.

Le service des urgences a été renouvelé en terme d'effectif. Combien avez-vous embauché de soignants ?

Une partie du personnel qui était présent il y a quelques mois a décidé, et on l'en remercie, de poursuivre le chemin autour d'un projet de service. Nous avons un chef de service qui n'était pas le cas depuis des années. Aujourd'hui, nous avons un projet d'avenir, nous avons un chef de service, nous avons une équipe et c'est autour de cette équipe que se reconstitue un fonctionnement tel que nous pouvons l'envisager. Donc, il y a eu des renouvellements, quelques uns, mais une grande partie du personnel a continué à œuvrer à nos côtés et nous avons recruté sur un projet.

Des soignants sont restés, plusieurs sont partis. Que leur dites vous ?

Mais je leur dis que c'était leur choix et je leur dis qu'ils sont les bienvenus s'ils souhaitent revenir retravailler avec nous, encore une fois autour d'un projet autour de l'adhésion à un projet qui est celui de faire en sorte que cet hôpital retrouve la place où trouve la place qui doit être la sienne sur ce bassin de vie, ce bassin de santé.

Certains parlent de "haine".

Ces mots leur appartiennent. De notre côté, il n'y a aucune rancœur, aucune haine. Notre volonté est d'apaiser les tensions.

On a le sentiment que ces trois mois de fermeture ont permis de faire le ménage dans les effectifs. Est-ce le cas ?

Ce sont vos mots, pas les miens, ce n'est pas notre volonté, notre volonté. C'était la reconstruction et je pense que cet objectif est atteint.