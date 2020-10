Urgence sanitaire dans le 64 : le préfet pourrait prendre des mesures complémentaires la semaine prochaine

Les Pyrénées-Atlantiques sont passées en "état d'urgence simple" ce samedi matin. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Éric Spitz, a détaillé dans une conférence de presse les conséquences concrètes de ce changement de statut et a confié qu'il pourrait prendre, "dès mardi ou mercredi", des mesures complémentaires si la situation continue de se dégrader dans le département.

Restrictions liées à l'état d'urgence sanitaire

Le passage en état d'urgence sanitaire simple, pour les départements comme les Pyrénées-Atlantiques qui ne sont pas concernés par le couvre-feu, implique l'interdiction des rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie ou dans les établissements publics. Seules exceptions : les manifestations revendicatives, marchés de plein air et cérémonies funéraires.

Tous les événements "ne permettant pas de porter le masque en permanence", les réceptions avec boissons et nourriture par exemple, devront être annulées. Le nombre de personnes circulant en même temps dans les établissements recevant du public debout (centre commerciaux, musées etc.) est désormais limité de sorte que chacun dispose de 4 m².

Dans les cinémas, stades ou salles de spectacle, un siège libre doit être laissé entre chaque groupe de 6 personnes. Interdiction également d'aller au restaurant ou dans un bar en groupe de plus de 6. La distance d'1 mètre devra être respectée non plus entre chaque table mais entre chaque chaise.

Des mesures complémentaires dès la semaine prochaine ?

Si la situation sanitaire continue de se dégrader, le préfet indique qu'il y a un "vrai risque" qu'il impose des restrictions supplémentaires dès mardi 20 ou mercredi 21 octobre. Il pourrait par exemple fermer les bars à 22 heures, fermer les vestiaires de sport, interdire les soirées étudiantes (Éric Spitz relève 5 clusters à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour), abaisser la jauge de 5 000 personnes autorisées dans les grands événements, ou rendre obligatoire les cahiers de rappel dans les restaurants.

La préfecture indique par ailleurs avoir "donné des instructions très fermes" aux forces de l'ordre pour surveiller la mise en application des mesures barrières dans les bars du département.

Les chiffres sont mauvais

Les Pyrénées-Atlantiques font partie "des deux départements les plus touchés par le virus dans la région Nouvelle Aquitaine", s'est inquiété le préfet. Le taux d'incidence a bondi, passant de 80 pour 100 000 habitants début septembre à 155,2 pour 100 000 habitants au 17 octobre. 8,2 % des personnes testées dans le département sont positives et Éric Spitz dénombre 12 clusters en Béarn et 14 au Pays basque, dont plus de la moitié dans des établissements scolaires.

Les services hospitaliers ne sont pour l'instant pas saturés : 57 malades du coronavirus sont actuellement hospitalisés dans le département dont 8 en réanimation.