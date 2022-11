Urgence Sein : un nouveau service de l'hôpital d'Orléans pour un dépistage rapide du cancer du sein

Urgence Sein, c'est d'abord et surtout un numéro de téléphone, le 02.38.74.42.04, pour joindre directement le centre de sénologie de l'hôpital d'Orléans. Il est mis à disposition de toutes les femmes qui ont besoin de se faire dépister rapidement. "Soit elles sont déjà passées par leur médécin traitant qui a décélé quelque chose, soit elles ont elles-mêmes senti une grosseur, une lésion et veulent être rassurées " explique Claire Ceccaldi, médecin-gynécologue au CHRO et référente sénologie.

ⓘ Publicité

Un rendez vous sous 48 heures

Après un premier contact avec la secrétaire du service, un rendez-vous leur est proposé sous 48 heures alors qu'il faut parfois attendre des mois pour passer une mammographie. " Une fois que la patiente est examinée, on la dirige vers une écographie mammaire ou une biopsie si besoin. En tous cas, elle est et reste dans le circuit" insiste Claire Ceccaldi. " Aujourd'hui, on sait que l'accès aux soins est compliqué dans le Loiret, 1 habitant sur 5 n'a pas de médecin traitant donc si on peut proposer ce service, on doit le faire" estime la praticienne.

Lancé le 15 octobre dernier, en pleine opération Octobre Rose, le numéro " Urgence Sein" commence à circuler. Le service reçoit déjà 2 à 3 appels par jour. " Il y a de tout" détaille Claire Ceccaldi, "des patientes qui ont simplement besoin d'être rassurées. Mais d'autres chez qui on a diagnostiqué un cancer du sein." Rappelons que le cancer du sein, ce sont encore 59.000 nouveaux cas par an et plus de 12.000 décès. Dans 9 cas sur 10, un cancer du sein se guérit s'il est détecté assez tôt.