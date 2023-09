Urgences à Saint-Junien : un médecin évite la suspension du service ce vendredi

Les miracles ne sont pas scientifiques. Et pourtant, c'est un petit miracle qui s'est produit cette semaine à Saint-Junien. Grâce à la présence d'un médecin au tableau de service ce vendredi, les urgences du centre hospitalier de Saint-Junien ont pu fonctionner normalement, évitant la gêne connue en juillet, en août ou encore le week-end dernier.

Cela n'a rien d'un miracle, en fait. C'est l'oeuvre du travail des équipes de l'hôpital, comme nous le confirme Stéphane Cibert, directeur des soins au CH de Saint-Junien. "Ce n'est pas parce qu'on annonce des suspensions temporaires que l'on ne poursuit pas nos recherches auprès des agences d'intérim, de nos collègues libéraux...et il s'est avéré que lundi dernier, un médecin s'est porté volontaire pour assurer la deuxième ligne de garde."

Pas encore d'indications pour la fin de l'année 2023

Le responsable précise que "cela ne représente jamais une satisfaction de suspendre un service", en précisant toujours chercher des solutions, notamment pour cette fin d'année, où les plannings ne sont pas encore totalement actés.

Néanmoins, Stéphane Cibert l'assure : "une fermeture du service des urgences n'est pas à l'ordre du jour". Cela pour rassurer les habitants, parfois inquiets - et c'est légitime - après les suspensions du service. "Quand on décide une suspension, complète Stéphane Cibert, on préserve toujours la ligne SMUR, qui permet d'assurer les urgences vitales."