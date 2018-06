Corse, France

Une situation de crise sanitaire se profile dans l'extrême sud, les urgences de la clinique de l'Ospedale à Porto-Vecchio ne pourront pas fonctionner encore très longtemps. Selon la direction de la clinique, l'Agence Régionale de la Santé lui doit 2 millions d'euros, une dette contractée entre 2015 et 2017.

« Nous n’avons plus les moyens humains suffisants pour faire face à 100% des prises en charge qui se présenteraient », explique Renaud Mazin, le directeur de la clinique, qui précise que deux aspects doivent être étudiés. Tout d’abord celui de la saisonnalité, « nous n’avons pas les moyens humains et financiers pour faire face à la haute saison. Donc nous voudrions savoir quelles sont les ressources financières accordées à ce service par l’ARS pour l’été. » Deuxième problème, celui-là plus ancien, l’État via l'Agence Régionale de la Santé, a une dette de deux millions d'euros envers la clinique, une dette contractée entre 2015 et 2017, au titre de la délégation de service public pour les urgences et la maternité.

Deux audits réalisés

« Nous sommes un sous-traitant » rappelle Renaud Mazin. « L’État nous a confié l’activité des urgences et de la maternité sur ce territoire parce que ce sont des activités importantes pour le fonctionnement sanitaire de la population. C’est typiquement une délégation de service public mais ces activités ne génèrent pas des ressources économiques suffisantes pour couvrir les charges qu’elles génèrent. L’État nous a donc demandé, via un contrat, de nous transférer ces activités en nous remboursant, à l’euro près ce que cela aura couté.

Deux audits ont été réalisés, les deux audits ont dit la même chose, ils ont confirmé et même amplifié les chiffres ! »

La clinique de l'Ospedale reste le seul établissement de santé capable d'assurer un service public à Porto-Vecchio. © Radio France - José Tafani - France Bleu RCFM

Les urgences vont donc désormais tourner au ralenti, la direction de la clinique a décidé de trier les patients et d'en renvoyer certains vers les médecins libéraux mais si cette situation perdurait c'est l'avenir même de la clinique qui est menacée. Une situation qui inquiète Georges Mela, maire de Porto-Vecchio:

« Ça fait déjà quelques temps que l’on en parle et avec les différents directeurs de l’ARS le problème n’a pas encore pu être réglé. Ici il y a une volonté forte de maintenir le service des urgences, _c’est un élément indispensable dans la région_. En plus on a une fréquentation touristique qui va bientôt atteindre des pointes assez fortes ! »

L’avenir de l’établissement en jeu

« Il faut qu’une réponse arrive très rapidement, ce n’est pas pour mettre la pression mais pour être très honnête, il est plus que temps d’avoir des réponses », alarme Renaud Mazin

« Nous avons une gestion saine mais notre partenaire nous a demandé un travail qu’il ne nous paie pas, et ce travail représente deux millions d’euros ! Quelle entreprise pourrait aujourd’hui continuer à fonctionner avec un trou de deux millions dans sa caisse ? »