Urgences d'Ajaccio : les médecins comptent sur le bon sens des usagers pour faire face à une situation inédite

Les médecins des urgences de l'hôpital d'Ajaccio sont en sous-effectif depuis ce lundi 17 juillet, et jusqu'à septembre. Seuls 3 sont présents simultanément pour les gardes, alors que le service accueille parfois plus de 200 personnes toutes les 24 heures (soit deux fois plus qu'hors période estivale). Pour faire face, la population est appelée au bon sens : pas de passage aux urgences pour la "bobologie".

"À trois, on peut assurer les urgences, mais pas ce qui relève de la bobologie, des problématiques médicales plus légères", prévient Jérôme Colonna d'Istria, chef de service adjoint des urgences d'Ajaccio. Une communication qui rejoint celle effectuée, quelques jours plus tôt, par l' Agence régionale de Santé en Corse, qui rappelle qu'il ne faut pas se déplacer aux urgences, sauf en cas d'urgence vitale.

Message que répète donc la dizaine de membres du personnel de l'hôpital d'Ajaccio réunie en conférence de presse ce lundi autour du médecin généraliste et urgentiste Laurent Carlini. Également vice-président de la confédération des médecins libéraux de Corse, il précise qu'un courrier a été adressé au ministère de la Santé, pour l'instant resté lettre morte.

Pourtant, cette "situation inédite" considérée comme une conséquence directe de la loi Rist, est loin d'être le seul mal qui touche l'hôpital public. "Les équipes sont épuisées, notamment par 3 années de crise Covid", souligne Laurent Carlini, qui regrette le "glissement du système public" face au manque d'attractivité de la profession. Tous attendent "des pistes concrètes de la part du gouvernement".

Contacts et informations utiles

L'ARS rappelle qu'en cas de besoin, en dehors des urgences vitales, il ne faut pas se déplacer aux urgences mais composer le 15. Sur son site internet, vous pouvez trouver les coordonnées des différents lieux de soins en Corse , des pharmacies de garde , des dentistes de garde , ou encore l'ensemble des conseils pratiques pour "un été sans soucis" .