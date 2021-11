Urgences d'Ambert fermées : "Inacceptable" selon Laurent Wauquiez qui avance ses propositions

Les usagers, soignants et élus du territoire se sont à nouveau mobilisés ce mercredi devant l'hôpital d'Ambert pour protester contre la fermeture des services d'urgences qui n'accueillent plus de patients depuis une semaine. Près de 500 personnes étaient rassemblées à l'occasion d'une visite de Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. "Ce qui se passe pour ce territoire de 30.000 habitants, c'est inacceptable et on ne se laissera pas faire" a assuré Laurent Wauquiez.

Sur les 11 postes nécessaires pour faire tourner les urgences d'Ambert, seulement un poste est actuellement pourvu, selon le Groupement pour la défense des soins d'urgences de l'hôpital d'Ambert. Les patients qui se présentent sont réorienté vers le Smur ou le 15. En cause, la nouvelle loi Rist qui prévoit de plafonner les tarifs de l'intérim médical dans le public. "Dans ces conditions, les urgentistes refusent de venir ici", indique-t-on parmi les soignants.

Seul un point d'accueil subsiste pour réorienter les patients vers le Smur ou le 15 © Radio France - Thomas Loret

Des propositions d'aides de la Région

Pour Laurent Wauquiez, la réouverture des urgences d'Ambert passe par un renforcement de l'attractivité du territoire. "On ne peut pas faire venir des urgentistes ici s'ils sont payé pareil qu'à Lyon ou à Toulouse. Il faut des salaires plus attractifs", affirme le président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes qui se dit prêt à alerter aux plus hauts niveaux de l'état sur le sujet. "Il faut permettre au directeur de dépasser un peu les plafonds" poursuit Laurent Wauquiez.

Le CHU de Clermont pourrait embaucher des urgentistes qu'il mettrait à disposition de l'hôpital d'Ambert - Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le président de Région qui est venu avec des propositions. Le CHU de Clermont-Ferrand pourrait apporter son aide. "On pourrait profiter de l'attractivité du CHU de Clermont pour qu'il embauche des urgentistes qu'il mettra à disposition de l'hôpital d'Ambert" assure Laurent Wauquiez. Une rencontre a eu lieu il y a quelques jours et la direction du CHU de Clermont se dirait favorable.

Par ailleurs, la Région Auvergne-Rhône-Alpes serait prête à financer des projets pour aider à l'installation d'urgentistes à Ambert. "On peut financer des rénovations d'habitations qui seront mis à leur disposition" indique Laurent Wauquiez. On parle, par exemple, de la réhabilitation d'un immeuble d'appartements dont le budget est estimé à 500.000 euros. Un projet qui reste à confirmer avec les services du Conseil Régional.

500 personnes mobilisées devant l'Hôpital d'Ambert contre la fermeture des urgences © Radio France - Thomas Loret

Le risque de désert médical

"C'est bien de se sentir soutenu dans ce combat car pour nous il est impensable de fermer un service d'urgences. Laurent Wauquiez propose de nous aider à résoudre ce problème d'attractivité des médecins urgentistes donc c'est forcément une très bonne chose" indique le docteur Vincent Ménard, chef de service des urgences et du Smur d'Ambert.

Pour les habitants mobilisés, les urgences sont un service indispensable dans un territoire rural comme celui d'Ambert. "Il y a un peu plus d'un an j'ai été pris de douleurs thoraciques. Je n'ai pas réfléchi, j'ai pris ma voiture, en 10 minutes j'étais ici, explique Michel, habitant de la commune voisine de Job. J'ai été pris en charge pour les premiers soins avant d'être envoyé à Clermont. Les médecins m'ont dit que si j'avais appelé le Smur, je serai mort".

Nous allons nous relayer pour camper 24h/24 devant les urgences - Catherine porte-parole du Groupement de défense des soins d'urgences de l'hôpital d'Ambert.

Dans la foule, les récits de ce genre sont légion. Les soignants, usagers et élus entendent densifier la lutte pour une réouverture des urgences dans les plus brefs délais. "Nous allons continuer à faire de l'information sur le marché. Et à compter de vendredi, nous allons nous relayer pour camper 24h/24 devant les urgences" assure le Groupement pour la défense des soins d'urgences de l'hôpital d'Ambert.