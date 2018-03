Faute de lits disponibles à l'hôpital les urgences d'Arcachon sont contraintes toutes les nuits de garder des patients sur des brancards. La plupart des hôpitaux français connaissent la même situation. Les urgentistes ont décidé d'alerter l'opinion avec le challenge "No bed challenge".

Arcachon, France

En France les urgences manquent de lits, ce n'est pas une nouvelle, mais cette fois-ci on a les chiffres. Faute de moyens et pour alerter l'opinion publique des médecins-urgentistes viennent de lancer l'opération "No bed challenge" (ou le défi des patients sans lit). Depuis la mi-janvier ils comptabilisent les patients contraints de dormir sur des brancards dans les couloirs.

Un classement des bons et des mauvais élèves est ainsi réactualisé tous les jours. Tous les hôpitaux ne participent pas à ce "challenge" ce qui fausse les données, mais en Nouvelle-Aquitaine la semaine dernière ce sont les urgences d'Arcachon qui étaient parmi les plus mal classées. En moyenne huit patients ont du dormir tous les soirs sur des brancards.

Dans la nuit de lundi à mardi dernier on avait 15 patients dans les couloirs. Comme dans un jeu de Tetris, on doit aligner les brancards et continuer les soins.

- Rémy Lapeyre, médecin-chef des urgences d'Arcachon

La direction de l'hôpital d'Arcachon a alerté l'Agence Régionale de Santé. De son côté elle cherche aussi à libérer des places dans les différents services. C'est un casse-tête que doit gérer Marianne Lavignon, la responsable de la qualité des soins. "On essaie d'anticiper les sorties mais on lance aussi un appel aux médecins généralistes pour qu'ils programment l'hospitalisation de leurs patients et évitent ainsi de les faire passer par les urgences". Autre piste envisagée par l'hôpital : la création d'un poste d'infirmier qui travaillerait directement auprès des EHPAD du territoire la nuit. Pour l'instant l'ARS a refusé de financer un tel poste.