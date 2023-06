Urgences d'Aubenas : "on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas" dit le député Fabrice Brun.

C'est une énieme démarche pour le député LR du Sud Ardèche Fabrice Brun. Après avoir interpellé le ministre de la santé à l'Assemblée Nationale, envoyé plusieurs courriers à l'agence régionale de santé et au préfet de l'Ardèche, il a été reçu hier par le cabinet du ministre de la santé en compagnie de Jean-Yves Meyer, le maire d'Aubenas et président du conseil d'administration de l'hôpital, de Sandrine Genest, vice-présidente du conseil départemental de l'Ardèche et maire de Lachapelle-sous-Aubenas et des deux sénateurs de l'Ardèche Matthieu Darnaud et Anne Ventalon.

Les urgences de l'hôpital d'Aubenas sont fermées du lundi au jeudi entre 22 heures et 8 heures et demi faute de médecins et jusqu'à nouvel ordre. Elles fonctionnent en continue le vendredi, samedi et dimanche 24 heures sur 24.

"S'il y a un défaut de prise en charge d'un patient, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas"

Les élus ont redit au cabinet du ministre que la situation à Aubenas était particulière : Aubenas est à deux heures et demi du premier CHU, la ville est le centre d'un bassin de 100 000 habitants qui triple en juillet-août avec l'arrivée des touristes. Il y beaucoup d'activités de pleine nature qui entraine de la traumatologie.

"Il s'agissait d'informer tous les étages de l'Etat explique le député Brun. S'il y a un défaut de prise en charge d'un patient l'Etat en sera tenu responsable".