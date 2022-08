Urgences d'Oloron : des fermetures à répétition à prévoir au moins jusqu'à la fin de l'année

C'est presque devenu comme une triste rengaine, celle de l'annonce de la fermeture des urgences de l'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie chaque weekend. A nouveau, le service ne pourra pas rester ouvert ni ce samedi 13, ni ce dimanche 14 août. En cause, un manque d'effectifs chronique : il n'y a pas assez de médecins urgentistes pour le maintien du service.

Trois weekends de fermeture annoncés pour le mois d'août

C'est le troisième weekend consécutif de fermeture pour ce mois d'août, après déjà une longue série de perturbations depuis le début de l'été. Et ça ne va pas s'arrêter là. En plus d'être fermées du samedi au dimanche ce premier weekend d'août, le service sera encore plus dégradé le weekend d'après, et risque de rester fermé du vendredi soir au lundi matin. Le dernier weekend du mois, les urgences ne devraient ouvrir que le dimanche.

En cas d'accident ou de besoin, il faut donc appeler le 15 au lieu de se rendre aux urgences. L'hôpital d'Oloron-Sainte-Marie a développé un système d'intervention plus poussé pour pallier le manque du service, avec des équipes du SMUR qui peuvent se déplacer pour prendre en charge sur place les patients ou les évacuer vers un autre hôpital.

Du mieux en septembre, mais peu de répit prévu

La saison estivale aura donc été totalement chaotique pour l'hôpital, et éreintantes pour les équipes reconnaît la direction. Aucun planning n'est fixe, et les besoins en médecins urgentistes sont comblés au jour le jour, en fonction des solutions trouvées.

La rentrée de septembre en revanche signe le retour de médecins urgentistes. Mais malgré du mieux à l'horizon, ce n'est pas la fin des soucis qui se profile. "On n'a pas de visibilité claire, nette et précise" explique le directeur de l'hôpital, Frédéric Lecenne. "On va être obligés de faire comme on fait en ce moment, c'est-à-dire au jour le jour essayer de trouver des médecins pour telle date ou telle date, et ce jusqu'à la fin de l'année ou jusqu'à ce que des mesures potentielles arrivent et nous aident".

"Pour l'instant, les urgences d'Oloron sont dans une situation extrêmement difficile" poursuit le directeur, "et même si nous voyons une embellie au mois de septembre parce qu'on a des sollicitations de pigistes et de remplaçants, ça ne pérennise pas le fonctionnement des urgences à moyen terme".