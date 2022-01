Filtrer l'entrée aux Urgences pour éviter la fermeture

Nous sommes en janvier, période des voeux. Mais que faut-il souhaiter au centre hospitalier du Cotentin? La liste est longue! Parmi les priorités, on citera l'arrivée massive de nouveaux médecins. Seulement c'est un voeu pieux alors on souhaitera surtout que le système de santé dans le Nord Cotentin ne craque pas!

Et c'est bien pour cela que la direction de l'hôpital a mis au point un nouveau système d'accueil en soirée et la nuit au service des Urgences. Le projet est en cours de finalisation et de validation par l'Agence régionale de santé. Pour l'heure, la direction ne rentre pas dans le détail mais confirme l'objectif et la "philosophie" du projet. Pour faire face au manque de personnel soignant (une dizaine de médecins contre 24 normalement aux Urgences), et rester en mesure de s'occuper des patients ayant besoin d'une prise en charge immédiate, l'entrée dans le service sera soumise à un avis d'un médecin régulateur.

Plus de "bobologie" la nuit aux Urgences de l'hôpital Pasteur

L'ambition, c'est d'éviter de se retrouver avec de la "bobologie" qui encombre le service. Ces derniers mois, dans un contexte de baisse du nombre de médecins généralistes dans le Cotentin, alors que 10 000 habitants sont sans médecin traitant faute de place disponible, de nombreux patients se tournent par défaut vers les Urgences. Ils représenteraient environ 30% des passages dans le service, alors que leur état ne le nécessite pas. Si le projet de réforme de l'accueil porté par la direction est adopté, ces patients ne pourront plus accéder aux urgences en soirée et la nuit. Ils devront exposer en amont leur situation auprès de la régulation du Samu qui déterminera le caractère urgent ou non de la prise en charge.

Posons nous les vraies questions : pourquoi perdons-nous toujours plus de médecins?

Au syndicat Autonome, Eric Labourdette s'attend à des situations délicates. _"_Comment va-t-on gérer les gens qui arriveront aux portes du service et se verront refuser l'accès par le régulateur au téléphone alors qu'ils seront en panique. Ils risquent de défoncer les portes! Ce qui sera le plus compliqué à gérer, ce sera les gens qu'on n'acceptera pas mais qui pour autant seront victimes de douleurs aigues comme les douleurs dentaires." Et le syndicaliste de poursuivre sur le fond. "Posons nous les vraies questions : pourquoi perdons-nous toujours plus de médecins? Et tentons de trouver les bonnes réponses!"

C'est aussi ce que pense Marianne Theveny, responsable de la maison des usagers de l'hôpital. "Le vrai problème, c'est le manque de médecins. Ce qu'on appelle la bobologie, il y en a toujours eu aux urgences, mais il y avait suffisamment de personnel pour la prendre aussi en charge. Dans ces conditions la solution imaginée par la direction est nécessaire mais ça ne règle pas le problème de fond".

Quelle réponse pour ceux qui seront écartés des Urgences?

C'est tout l'enjeu dans ce dossier : que fera-t-on lorsqu'on se verra refuser l'accès aux Urgences? Rappelons d'abord que l'accès restera totalement libre en journée, donc un patient pourra revenir quelques heures plus tard. Par ailleurs, "le médecin régulateur tentera de trouver une solution pour le patient", précise Philippe Cholet, représentant de l'Union des médecins libéraux, et responsable de la régulation du Samu dans le Cotentin. "Nous, médecins libéraux, allons accentuer nos "missions" de régulation."

Pour autant, lorsqu'on s'est déjà heurté à la difficulté de trouver un rendez-vous médical en urgence, on imagine les difficultés qu'on risque de rencontrer pour disposer dans un délai raisonnable, d'une alternative à un passage aux Urgences. Pour Philippe Cholet, la situation est telle aujourd'hui qu'il va "falloir commencer à faire comprendre à la population qu'elle ne pourra plus voir un médecin aussi fréquemment que par le passé. Il va falloir faire preuve de pédagogie."

Nous sommes en début d'année, c'est la période des voeux. Alors dans le contexte évoqué ci-dessus, on va vraiment se souhaiter... une bonne santé!