Urgences de Feurs et de Montbrison en danger : "L'inquiétude ne date vraiment pas d'hier"

Les services d'urgences de Feurs et Montbrison pourraient fermer dans les prochaines semaines par manque de personnel. Les maires des deux villes en appellent à l'État. La situation ne date pas d'hier pour Olivier Nicolas, président du Comité de défense et de soutien du centre hospitalier du Forez.

Pourra t-on aller aux urgences de Feurs et de Montbrison dans les prochaines semaines ? Pour l'instant, ce n'est pas sûr, il manque au moins six équivalents temps plein selon les maires des deux communes. Christophe Bazile et Jean Pierre Taite s'en remettent au soutien de l'État. Une inquiétude qui ne date pas vraiment d'hier pour Olivier Nicolas, président du Comité de défense et de soutien du centre hospitalier du Forez.

"Il faut savoir que les urgences sur les site de Feurs et de Montbrison étaient déjà en souffrance en 2017 où nous sommes, nous, association de défense et de soutien du Centre hospitalier du Forez, montés au ministère de la Santé à Paris, pour pouvoir dire clairement qu'il était nécessaire de défendre un service d'urgences."

"Il faut comprendre le système de santé avant de pouvoir prendre des décisions"

Celui qui est aussi médecin à Panissières dénonce l'opportunisme des élus en pleine période électorale. "Je pense qu'il y a un engouement parce que nous sommes dans une campagne législative. Je suis un petit peu triste que l'on s'exprime ouvertement qu'à partir de maintenant, alors que ça fait plus de dix ans que nous sommes déjà dans une grande fragilité."

Pour Olivier Nicolas, il est urgent de se mettre autour d'une table. "Nous proposons une à deux fois par an depuis dix ans des réunions publiques où nous échangeons pour pouvoir construire cette démocratie sanitaire et avoir des retours des différents acteurs de terrain. Il faut comprendre le système de santé avant de pouvoir prendre des décisions et de faire des propositions qui sont, pour ma part, de ce que j'avais entendu de leur part, un petit peu démagogue."