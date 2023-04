Urgences de l'hôpital de Feurs : les médecins intérimaires ont entamé un bras de fer

Dans le Forez, il faut désormais se rendre à Montbrison pour trouver un service des urgences, Il n'y avait pas d'autre solution que de fermer les urgences de Feurs ?

Éric Alamartine, Président du collège médical du Groupement hospitalier de territoire, le GHT de la Loire - Nous avons simplement appliqué la loi, qui rentre en vigueur aujourd'hui (lundi 3 avril). Mais la tension sur les effectifs médicaux ne date pas de la loi Rist et le groupement hospitalier de territoire réfléchit depuis plusieurs années à gérer les périodes de crise et les fermetures ponctuelles qu'on a déjà connues. La loi Rist ne fait qu'amplifier les choses. Les praticiens intérimaires font une espèce de bras de fer en espérant pouvoir négocier des tarifs plus élevés, mais aujourd'hui, la direction et les directions des hôpitaux sont pénalement engagés s'ils ne respectent pas la loi.

Dans la Loire, vous respectiez déjà un plafond. Les intérimaires n'étaient pas du tout payés plusieurs milliers d'euros par garde. Comment certains hôpitaux pouvaient se permettre de payer plusieurs milliers d'euros pour 24 heures de travail ?

Il y a un esprit collaboratif de l'ensemble des hôpitaux de la Loire, les hôpitaux publics. Les rémunérations ont toujours été dans les dans les normes autorisées. Un directeur d'hôpital doit respecter les tarifs réglementaires, mais il a aussi l'obligation de faire tourner ses services, notamment les urgences et les maternités. Donc, face à des obligations parfois contradictoires, il faut faire des choix. Comme il n'y avait pas d'engagement de leur responsabilité sur les tarifs, ils ont choisi de faire tourner leur service.

Donc les intérimaires sont en position de force ?

Même dans la loi Rist, le tarif des intérimaires est en gros trois fois celui des médecins titulaires. 1 390 euros la garde de 24h le dimanche, quand un médecin titulaire, lui, est rémunéré 500 € pour le même travail ! Donc c'est une disparité qui est quand même très mal vécue par les médecins titulaires.

L'intérim de base est une chose saine dans toutes les professions. On a besoin parfois d'être dépanné et d'avoir du recours à l'intérim, mais la carence sur les postes médicaux dans les hôpitaux et cette inflation des rémunérations a fait enfler ce système intérim qui a pris une proportion démesurée. Aujourd'hui, dans dans le Groupement Hospitalier de Territoire de la Loire (GHT Loire), il y a quasiment tous les jours plus de 30 intérimaires qui travaillent, beaucoup dans les services d'urgences, dans les secteurs d'anesthésie et dans la psychiatrie.

Le fond du problème, ce n'est pas le manque d'attractivité du métier de médecin ? et notamment aux urgences. Certains préfèrent être intérimaire plutôt que de s'investir vraiment dans un hôpital et au sein d'une équipe ?

C'est à mon avis plus complexe que ça. Il y a aussi le regard que l'on porte aujourd'hui, que la société porte sur le travail. On en a beaucoup parlé ces derniers temps autour de la réforme des retraites, il y a une appréhension différente du travail, des rémunérations qui sont complètement différentes. Tout ça a un impact autant que l'attractivité. Et puis, il y aussi un sujet qui n'est pas souvent abordé, qui est celui de la bonne organisation de nos hôpitaux sur un territoire. Donc, c'est un ensemble de briques qui font qu'on peut améliorer les choses.

Avec ce mouvement des praticiens intérimaires, ça va être le bazar, pour ne pas dire autre chose, dans les hôpitaux ?

Je pense que certains auront quand même besoin de travailler au bout d'un certain temps. Il y a des intérimaires qui sont des retraités, eux s'arrêteront peut-être de travailler, mais il y a tout un tas de médecins plus jeunes qui ont choisi ce mode de travail et ce qui nous embête c'est aussi l'intégration dans les équipes médicales. Être médecin, ce n'est pas uniquement faire du soins, c'est participer à l'évolution et être investi dans une équipe. Et des intérimaires sont déconnectés de la vie de l'hôpital.