Urgences de Pontoise : "on en peut plus, donc ça craque" raconte un soignant

"Depuis mon arrivée à l'hôpital en 1995, je n'ai jamais vu ça !" s'étonne Éric Boucharel, le secrétaire départemental de l'UNSA Santé Sociaux dans le Val d'Oise. Depuis ce lundi matin, 90 % des soignants des urgences sont en arrêt maladie pour dénoncer leurs conditions de travail.

"C'est inédit, violent mais pas surprenant, poursuit Éric Boucharel. Depuis décembre, le flux de patients ne cesse d'augmenter. On se retrouve avec des salles d'attente pleines, des brancards en double file." Une situation qui met sous pression les soignants affirme le représentant syndical : "les collèges ont peur de retrouver des morts sur les brancards. Cette frustration de ne pas pouvoir soigner correctement, de passer à côté de quelque chose de grave, d'avoir un mort sur la conscience, c'est intolérable !"

Plus de 25 heures d'attente durant les vacances de Noël

Face à une triple épidémie bronchiolite-grippe-Covid, les urgences sont submergées en ce moment. Elles récupèrent aussi les patients qui n'arrivent pas à trouver de médecin généraliste. Aux urgences de Pontoise, on a enregistré jusqu'à 200 passages par jour au moment des fêtes.

"Pendant la période de Noël, on était à plus de 24-25 heures d'attente raconte un infirmier, qui souhaite rester anonyme. Il n'y pas de lits d'aval, donc les patients stagnent aux urgences. Ils sont sur des brancards, des fauteuils et faire des soins dans un couloir où il y a 50 patients, on en peut plus. Quand on est à saturation, au bout d'un moment ça craque. On a donc pas d'autres choix que de s'arrêter."

Les soignants réclament le plan blanc

Les soignants des urgences demandent à la direction de l'hôpital le déclenchement d'un plan blanc. Il permettrait selon eux de réarmer des lits post-urgences et donc de désengorger en partie le service. Une mauvaise solution selon le directeur de l'hôpital, Alexandre Aubert : "Armer un plan blanc quand vous avez lits fermés parce qu'il manque des personnels paramédicaux, ça n'a pas de sens. Il faut d'abord qu'on voit les équipes présentes, puis comment on s'adapte."

Il recevra ce mardi après-midi les syndicats et une délégation de soignants pour parler de la situation.

Des urgences au ralenti

Les soignants arrêtés ce lundi matin le sont jusqu'à dimanche soir. Les urgences ne sont pas fermées mais limitent l'accès. Une régulation a lieu à l'entrée, seules les urgences vitales sont prises en charge. Les autres sont dirigées vers d'autres établissements du secteur. L'ARS a également demandé aux médecins généralistes d'ouvrir des créneaux sans rendez-vous pour accueillir les patients. Elle recommande d'appeler son médecin traitant ou le 15 avant de se déplacer.