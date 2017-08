Urgences de Saint-Malo : "durant l'été, on doit gérer 50 personnes de plus chaque jour"

La Bretagne est une grande région touristique et cela a beaucoup d'avantages. Mais aussi ses mauvais côtés : c'est le cas à l'hôpital de Saint Malo, où les urgences doivent gérer durant l'été 20 à 30% de personnes en plus Avec forcément des conséquences sur les équipes médicales.

Dans sa blouse bleue, il enchaîne les kilomètres. Le docteur Laurent Verley n'a pas le temps de souffler : "je suis désolé, j'ai très peu de temps, on doit faire vite" prévient-il quand on se rencontre. "Actuellement, on doit prendre en charge 25 à 50 personnes de plus chaque jour", explique le médecin, "une journée standard, c'est environ 100 à 110 patients, mais en été, on passe à 150 voir 160 certains jours".

Des patients en vacances, loin de leur médecin traitant. Premier réflexe donc, les urgences. Comme Bernadette avec son petit-fils de sept ans, en pleurs à côté d'elle : "il a une rage de dents", explique la grand-mère, "que voulez-vous qu'on fasse ? On est obligé de venir pour avoir un antalgique, on a pas le choix !".

Loin de leur médecin traitants, les patients en vacances dans la région ont le réflexe d'aller aux urgences © Radio France - Théo Hetsch

Comme elle, les patients se relaient. Le coup de feu, comme on dit, dure et dure, en général de onze heures du matin à onze heures du soir. Avec des touristes étrangers qu'il faut gérer, comme Andréa qui vient d'Espagne : "J’ai très mal à la gorge et j’ai de la température" explique la jeune femme, "ça fait deux jours et c’est de pire en pire, je crois que c’est une angine". Elle n'est pas considérée comme une urgence. Les infirmiers l'envoient chez SOS médecins, à quelques mètres de là.

Impossible pour les urgences de Saint-Malo de s'occuper de tout le monde. Ils privilégient les urgences vitales. Les 40 médecins et infirmiers qui se relaient chaque jour sont déjà sous l'eau : "c'est vrai que les équipes sont en souffrance", raconte Laurent Verley, "puisqu'à moyens constants, on doit gérer beaucoup plus de monde". Le médecin n'arrête pas. "On a aussi un sous-effectif médical en raison de congés maladie ou de problèmes de ressources humaines", explique-t-il, "ce qui fait qu'on est obligé d'augmenter nos heures supplémentaires, jusqu'à travailler 50 à 60 heures par semaine".

Un été très studieux donc pour Laurent Verley. Après des vacances en juillet, il sera sur le pont tout le mois d'août.