Urgences dégradées à Grenoble : "La situation va être très compliquée" pour le président de SOS Médecins

A partir de ce lundi 27 juin, les urgences du CHU basculent à leur tour en mode dégradé. Il faudra appeler obligatoirement le 15 durant la nuit, de 20h à 8h du matin, avant d'éventuellement vous déplacer sur place. Une situation qui va impacter les autres services, comme SOS Médecins à Grenoble.

C'est à partir de ce lundi 27 juin que les urgences du CHU de Grenoble basculent en mode dégradé. Il faudra appeler le 15 avant de venir éventuellement sur place, chaque nuit, de 20h à 8h du matin et au moins jusqu'à la fin de l'été. Une situation qui risque d'avoir des conséquences pour les autres services d'urgences à Grenoble, comme SOS Médecins notamment. Le président à Grenoble, Romain Varnier, était l'invité du 6/9 de France Bleu Isère ce lundi matin.

France Bleu Isère : Est-ce que vous avez peur, vous, que ça vous retombe un peu dessus ?

Romain Varnier : Je ne sais pas si on peut parler de peur, mais en tout cas, on sent bien que la situation va être très compliquée. On a chacun nos fonctions pour la prise en charge de ce qu'on appelle les soins non programmés. Les urgences doivent jouer leur rôle sur les urgences vitales et tous les patients qui nécessitent un bilan particulier, le 15 aussi. Puis nous, on est un peu entre les deux, entre la médecine générale et le service des urgences, et évidemment entre les médecins traitants qui vont partir en vacances, on va être pris un peu en étau.

Parce qu'au-delà de ça, l'été, c'est toujours un peu compliqué, c'est ça ?

L'été, il y a les vacances des médecins traitants évidemment, donc c'est toujours un peu plus compliqué. Nous-même, on prend un peu nos vacances, donc on a un planning allégé. L'avantage, c'est que normalement l'été, il n'y a pas trop d'épidémies. Mais malheureusement cette année, une autre épidémie arrive : celle de la difficulté du système de santé.

Les urgences ne sont pas fermées, elles vont gérer encore les urgences vitales, évidemment. Mais si l'on a un problème plus "léger", vous pensez que les Isérois vont avoir le réflexe de vous appeler, plus qu'aujourd'hui ? Ou bien est-ce qu'on vous appelle déjà beaucoup ?

Je pense que les gens ont déjà pris l'habitude d'aller à peu près vers le bon flux patient nécessaire en fonction des symptômes ressentis, après il y a parfois une différence entre l'urgence ressentie et l'urgence réelle. Aujourd'hui, les urgences vont se concentrer sur les urgences vitales, après à voir comment ça va se disperser sur les autres services des urgences. Je rappelle aussi que le service des urgences de la clinique mutualiste est aussi fermé depuis longtemps la nuit, en tout cas pour cette année. Voiron aussi. Seule la clinique des Cèdres arrive à tenir encore sur les 24 heures, donc à voir comment ça va évoluer. D'autant que c'est juste une clinique chirurgicale, ils ont peu de services de médecine donc ils ne peuvent pas absorber non plus toutes les demandes de la population.

En dehors de l'été, avez-vous suffisamment de moyens, assez de personnel chez SOS Médecins ?

Dans le contexte actuel, on arrive à peu près à s'en sortir, on a un effectif médical stable par rapport à d'autres structures. Après, c'est quand même difficile parce que notre métier n'est pas rendu très attractif, notamment pour ce qu'on fait en visite à domicile qui n'est toujours pas bien reconnu.

D'ailleurs, vous demandez une revalorisation de ses visites à domicile...

Et on n'a toujours rien, toujours pas de réponse des institutions.

C'est à combien pour l'instant ? Combien vous êtes payés pour des visites à domicile ?

Que ce soit nous ou les médecins généralistes, c'est 35 € la visite à domicile. Aujourd'hui, ces visites à domicile, comme ce ne sont que des personnes qui sont en difficulté de déplacement, essentiellement des personnes âgées, ces visites nous prennent environ une heure, donc une fois que vous avez retiré les charges, etc.., c'est trois fois moins que de rester au cabinet en consultation.

Romain Varnier, vous avez des projets chez SOS médecins. Vous avez parlé de la clinique des Cèdres, vous allez y ouvrir un accueil, c'est ça ?

On est en train de monter un projet avec la clinique des Cèdres, en espérant pouvoir s'adosser directement à côté de leur service des urgences, afin justement de pouvoir absorber ce qui relève plus de SOS Médecins et que eux se concentrent sur ce que peut faire le service des urgences de la clinique. Le but, c'est que le patient soit au bon endroit, en fonction de ses symptômes. Et puis venir soutenir les urgentistes de la clinique des Cèdres et l'ensemble des urgences de l'agglomération, évidemment.

Vous disiez tout à l'heure qu'on a de plus en plus le réflexe d'appeler le bon intervenant si on a un souci. Mais c'est vrai qu'avec la panique, la nuit c'est toujours un peu plus compliqué, on ne sait pas toujours quoi faire si l'on ne peut pas aller aux urgences...

L'avantage c'est que nos standards, les standards de SOS Médecins, sont interconnectés avec le 15, donc si le patient ne fait pas tout à fait le bon choix du bon flux au départ, il va se retrouver redirigé vers la bonne structure. Après c'est pareil, le 15, ils sont aussi en difficulté pour les effectifs, notamment les médecins généralistes qui sont régulateurs au 15, pour réguler ce qui ne relève pas de l'urgence vitale. Il y a des temps d'attente très longs qui peuvent devenir très difficiles à gérer à domicile pour les patients qui sont en situation de détresse.